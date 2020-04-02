Зірка серіалу "Пліткарка" Лейтон Містер вдруге вагітна, – ЗМІ

Всі західні ЗМІ поширили інформацію про другу вагітність голлівудської акторки та знаменитої Блер із "Пліткарки"Лейтон Містер. Приводом для чуток стали нові фото, на яких видно округлий живіт зірки.

Знімки зробили папараці The Daily Mail, коли Лейтон Містер з чоловіком Адамом Броуді гуляла вулицями Лос-Анджелеса. Світлини зробили у вівторок, 31 березня, неподалік від маєтку подружжя.

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На кадрах добре видно чималий живіт Лейтон Містер, тому припускають, що вона перебуває на останніх місяцях вагітності. Для прогулянки акторка одягнула сіру футболку та комбінезон, які тільки підкреслили форми зірки.



Лейтон Містер вдруге вагітна / The Daily Mail

Як відомо, актори Лейтон Містер і Адам Броуді одружились у 2014 році. Вже за 2 роки у подружжя народилась донька Арло. Пара не афішує свого особистого життя, тому про первістка стало відомо тільки після народження дівчинки.

Окрім цього, Адам і Лейтон – не часті гості світських вечірок чи церемоній, тому тільки зі знімків папараці світ довідується нові деталі їхнього життя. Актори наразі не коментують новини про майбутнє поповнення в сім'ї. Однак нові фото беззаперечно вказують на правдивість інформації західних ЗМІ.



Адам Броуді та Лейтон Містер на прогулянці з донькою / The Daily Mail