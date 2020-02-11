Зірка серіалу "Пліткарка" Пенн Беджлі вперше стане батьком

33-річний американський актор Пенн Беджлі разом з дружиною співачкою Доміно Кьорк готується до народження первістка. Разом з дружиною вони вже виховують сина Кассія, який народився у попередніх стосунках виконавиці.

На сторінках свого інстаграму 36-річна Доміно Кьорк опублікувала знімок, яким підтвердила свій стан. На фото видно округлий живіт співачки. Проте, як запевнила майбутня матуся, впродовж трьох років подружнього життя пара не вперше чекає на народження малюка. Попередні дві вагітності закінчилися викиднями.

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На значних термінах Доміно Кьорк наважилася розповісти, що двічі втратили дитину. Проте нині жінка, яка близько 10 років життя присвятила акушерству, розуміє, що цілком готова до пологів та виховання немовляти. Вона зазначила, що під час своєї першої вагітності у віці 25 років не знала нічого про блаженну появу на світ нового життя.

Вагітність після втрати – це зовсім інша справа. Після двох викиднів підряд ми були готові до повторного нещастя. Я перестала довіряти своєму тілу і майже змирилася з думкою, що дітей у мене більше не буде,

– розповіла Доміно Кьорк.

Стать та дату майбутніх пологів родина Пенна Беджлі вирішила тримати в таємниці. Зазначимо, що стосунки пари розпочалися ще 2014 року, проте на офіційне оформлення шлюбу зірки наважилися лише у лютому 2017 року. Разом подружжя виховує десятирічного сина Доміно Кьорк Кассія від попередніх стосунків співачки.