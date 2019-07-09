Зірка серіалу "Розповідь служниці" стала зіркою австралійського Elle

Австралійська кіноактриса Івонн Страховскі стала однією з головних героїнь популярного серіалу "Розповідь служниці". В час прем'єри третього сезону стрічки її запросили для зйомки у глянці Elle Australia.

36-річна жінка з родини польських емігрантів впродовж трьох сезонів американського серіалу зіграла роль дружини офіцера – Серену Джой Вотерфорд. За знакову роль вона удостоювалась кількох номінацій у преміях Еммі, Золотий глобус, Гільдії кіноакторів США та Critics' Choice Award.

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Австралійський глянець охоче скоростився популярністю своєї землячки та запросив стати обличчям обкладинки серпневого випуску. Автором стильних знімків став фешн-фотограф Kerry Hallihan, а стилістом – Naomi Smith.



Івонн Страховскі для Elle Australia / Instagram / @yvonnestrahovski

Для зйомки Івонн приміряла декілька осінніх образів, які натякають на завершення літа та початок холодного сезону. Світлий тренч, oversize жакети, светри та піджаки, і багато інших вбрань Страховскі демонструвала перед фотокамерою.



Івонн Страховскі для Elle Australia / Фото Elle Australia

Що відомо про серіал "Розповідь служниці"? Його зняли за мотивами однойменної книги Маргарет Етвуд – перша книга була опублікована в 1985 році. За сюжетом, події відбуваються в майбутньому, у вигаданій країні Галаад, де правлять лише військові чоловіки. Через надлишкове забруднення повітря лише одна зі ста жінок здатна народжувати дітей. Тому здатних до дітородіння дівчат силоміць тримають у спеціальних приміщеннях. Також таких жінок навчають спеціальним вмінням, після освоєння яких вони стають сурогатними матерями в офіцерів. Дівчатам у Галааді заборонено робити те, що може робити звичайна сучасна жінка: читати, писати, кохати, працювати і тому подібне. Вони носять лише червоний одяг і повністю підкорюються чоловікам.