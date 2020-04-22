Зірка серіалу "Секс і місто" Кріс Нот поголив голову: фото, яке нажахало прихильників
Голлівудський актор Кріс Нот, який закохав у себе мільйонів жінок після виходу серіалу "Секс і місто", змінився до невпізнання. Знаменитий красень поголив голову!
Фото з новим іміджем він опублікував на сторінці в інстаграмі. Перед камерою 65-річний Кріс Нот постав з поголеною головою та вусами з сивиною. Голлівудський красень помітно постарів, чим дещо нажахав прихильників.
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Вже у дописі Кріс Нот пояснив, що його новий імідж був спричинений пандемією коронавірусу. Актору набридло стригтись вдома, тому він вирішив поголити голову.
Я вирішив, що панькатись з волоссям на карантині – це занадто,
– написав він.
Тисячі прихильників Кріса Нота у всьому світі вже відреагували на фото актора, не стримуючи свого розчарування. Водночас його колега по серіалу "Секс і місто" Сара Джессіка Паркер написала під фото: "Чому ж ти так довго чекав?"
Зазначимо, що у популярному телепроєкті HBO Кріс Нот зіграв ловеласа-мільйонера, який закохався у письменницю Керрі Бредшоу. Образ цього героя настільки сподобався глядачкам, що актор одразу ж отримав шалену популярність у всьому світі.
Кріс Нот у серіалі "Секс і місто" / Cinema
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