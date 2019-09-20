Зірка серіалу "Секс і місто" Кріс Нот вдруге стане батьком

Голлівудський актор Кріс Нот, найбільш відомий за серіалом "Секс і місто" (Sex and the City) , у 64 роки готується вдруге стати батьком. Радісною новиною він поділився з прихильниками у мережі.

За словами Кріса Нота, його 37-річна дружина Тара Вілсон вдруге вагітна. На офіційній сторінці в інстаграм актор поділився знімком, на якому видно, як його кохана ніжно обіймає округлий живіт. Пара вирішила не приховувати стать дитини та вже заявила, що очікує на появу хлопчика.

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В Оріона невдовзі з'явиться брат. Ну а мені слід привести себе у форму,

– з гумором написав Кріс Нот.

У мережі одразу ж поквапились вітати голлівудське подружжя. До хвилі повідомлень долучилась і акторка Сара Джессіка-Паркер. яка у серіалі "Секс і місто" зіграла кохану дівчину героя Кріса Нота.

"О, Боже! Я така рада за вас обох!" – написала вона.



Актор Кріс Нот вдруге стане батьком / Фото: Instagram / @chrisnothofficial

Що відомо про шлюб Кріса Нота?

Після виходу перших епізодів серіалу "Секс і місто" всі прихильники мріяли, щоб головні актори Сара Джессіка-Паркер та Кріс Нот і в реальному житті були разом, однак зірки могли похизуватись міцними стосунками. Особливу увагу привернула історія знаменитого Кріса і його дружини Тари, яка нагадувала сюжет казки.



Пара познайомилась у 2004 році, коли актор вже був популярним. Кріс Нот пообідав у власному барі, де Тара Вілсон працювала офіціантом. Харизматична красуня підкорила голлівудського красеня та почала з ним зустрічатись. У 2008-му у подружжя народився первісток – син Оріон. Та з одруженням Кріс Нот не поспішав: тільки коли нащадку було 4 роки, він наважився піти до вівтаря. Хлопчик отримав особливу роль на зірковому весіллі та ніс обручки своїм батькам.