Зірка серіалу "Секс і місто" Кріс Нот вдруге стане батьком

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Актор Кріс Нот вдруге стане батьком
Актор Кріс Нот вдруге стане батьком / newsini.com

Голлівудський актор Кріс Нот, найбільш відомий за серіалом "Секс і місто" (Sex and the City) , у 64 роки готується вдруге стати батьком. Радісною новиною він поділився з прихильниками у мережі.

За словами Кріса Нота, його 37-річна дружина Тара Вілсон вдруге вагітна. На офіційній сторінці в інстаграм актор поділився знімком, на якому видно, як його кохана ніжно обіймає округлий живіт. Пара вирішила не приховувати стать дитини та вже заявила, що очікує на появу хлопчика. 

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В Оріона невдовзі з'явиться брат. Ну а мені слід привести себе у форму,
– з гумором написав Кріс Нот. 

У мережі одразу ж поквапились вітати голлівудське подружжя. До хвилі повідомлень долучилась і акторка Сара Джессіка-Паркер. яка у серіалі "Секс і місто" зіграла кохану дівчину героя Кріса Нота. 

"О, Боже! Я така рада за вас обох!" – написала вона. 

Актор Кріс Нот вдурге стане батьком
Актор Кріс Нот вдруге стане батьком / Фото: Instagram / @chrisnothofficial

Що відомо про шлюб Кріса Нота? 
Після виходу перших епізодів серіалу "Секс і місто" всі прихильники мріяли, щоб головні актори Сара Джессіка-Паркер та Кріс Нот і в реальному житті були разом, однак зірки могли похизуватись міцними стосунками. Особливу увагу привернула історія знаменитого Кріса і його дружини Тари, яка нагадувала сюжет казки. 

Пара познайомилась у 2004 році, коли актор вже був популярним. Кріс Нот пообідав у власному барі, де Тара Вілсон працювала офіціантом. Харизматична красуня підкорила голлівудського красеня та почала з ним зустрічатись. У 2008-му у подружжя народився первісток – син Оріон. Та з одруженням Кріс Нот не поспішав: тільки коли нащадку було 4 роки, він наважився піти до вівтаря. Хлопчик отримав особливу роль на зірковому весіллі та ніс обручки своїм батькам. 

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Теги: LifeStyle Зіркові мами Голлівуд
Джерело: LifeStyle 24
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