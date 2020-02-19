Зірка серіалу "Секс і місто" Кріс Нот вдруге став батьком: перше фото сина

У свої 65 років американський актор наважився на виховання ще одного нащадка. Днями 37-річна дружина Тара Вілсон народила Крісу Ноту другу дитину. Першими зворушливими кадрами сина зірка вирішив поділитися з шанувальниками на сторінках соціальних мереж.

Про вагітність молодої дружини актор сповістив ще у вересні минулого року, розмістивши її фото у своєму профілі в інстаграмі. Тоді подружжя зізналося, що чекає на народження хлопчика, якого назвали Кітсом. Про пововнення в родині зірки серіалу "Секс і місто" громадськість також дізналася з мережі.

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Світлини новонародженого сина з'явилися сьогодні, 19 лютого. На фото малюк зображений у крихітній шапочці та простирадлі. Судячи з усього, Тара Вілсон ще не встигла повернутися додому з пологового будинку після народження хлопчика.

Просто з небес спустився наш син Кітс,

– зворушив актор Кріс Нот.



Новонароджений син Кріса Нота / Instagram / @chrisnothofficial

Варто зазначити, що ім'я для нащадка знаменитість обрав не випадково. Сина назвали Кітсом на честь відомого британського письменника Джона Кітса, який творив ще у XIV столітті. Це підтвердив сам актор, доповнивши чуттєву світлину цитатою величного митця: "Справа краси – це радість назавжди".

Нагадаємо, що, незважаючи на приголомшливу популярність після виходу в світ серіалу "Секс і місто", актор зав'язав стосунки не зі знаменитою колегою, а зі звичайною офіціанткою. Разом пара вже виховує спільного 12-річного сина Оріона. Навіть народження первістка не повпливало на їхнє поспішне рішення офіційно оформити шлюб. Закохані Кріс Нот та Тара Вілсон дали подружні обітниці лише в 2012 році, коли синові вже виповнилося 4 роки.