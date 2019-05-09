Зірка серіалу "Шерлок" Бенедикт Камбербетч і Елізабет Мосс знімуться у новому фільмі

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Бенедикт Камбербетч і Елізабет Мосс
Бенедикт Камбербетч і Елізабет Мосс / Колаж: LifeStyle 24

Знамениті актори, які прославилися ролями у серіалах "Шерлок" та "Розповідь служниці" зіграють разом у новому повнометражному фільмі. Над картиною працюватиме оскароносна Джейн Кемпіон.

Про першу співпрацю популярних акторів повідомляє видання Variety.

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36-річна Елізабет Мосс та 42-річний Бенедикт Камбербетч зіграють головні ролі у фільмі "Сила собаки2. Основою для сюжету кінокартини служитиме однойменна книга Томаса Севіджа. Варто відзначити, що для Елізабет зйомки у стрічці, яка є екранізацією літературного твору, будуть вже не першими. Американська акторка також грає головну роль у серіалі "Розповідь служанки", сюжет якого взято з однойменного роману.

У центрі подій фільму "Сила собаки" постають двоє братів – Філ, якого зіграє Бенедикт Камбербетч, і Джордж. Хлопці починають ворогувати через ранчо, яке дісталося їм у спадок. Стосунки погіршуються ще більше після того, як один з них вирішив одружитися з вдовою Роуз. Проти його нової обраниці розпочинають боротьбу брат Джордж і його дружина, яку зіграє Елізабет Мосс.

Зйомки фільму стартуватимуть наприкінці 2019 року, але про ймовірну дату прем'єри творці картини поки що замовчують. Однак ніхто з фанатів акторів не має сумніві щодо того, що стрічка стане вибухом у галузі кіноіндустрії, адже у режисерське крісло сіла оскароносна Джейн Кемпіон.

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Теги: LifeStyle Кіно
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