Зірка серіалу "Щоденники вампіра" Меттью Девіс одружився: фото

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Меттью Девіс
Меттью Девіс / www.gettyimages.com

Американський актор Меттью Девіс, який став популярним завдяки ролям Ворнера Гантінгтона III в комедії "Білявка в законі" і Аларіка Зальцмана в телесеріалі "Щоденники вампіра", 24 грудня зробив пропозицію своїй коханій, тренеру з йоги Кайлі Касціано.

Після пропозиції Меттью і Кайлі одружилися цього ж дня через 3 години. Про це актор розповів на своїй сторінці в Instagram та опублікував весільні знімки.

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40-річний Девіс, який ще 10 років тому категорично заявив в одному з інтерв'ю про небажання заводити сім'ю, зустрічався з дівчиною близько року.

Як розповів Меттью, він зробив пропозицію Касціано у супермаркеті.

Коли ти питаєш, чи згодна твоя кохана вийти за тебе, в продуктовому відділі супермаркету Erewhon, а через три години ви вже одружені,
– йдеться у підписі до весільних фото.


Меттью Девіс одружився / Instagram / @immatthewdavis


Меттью Девіс і Кайлі Касціано одружилися / Instagram / @immatthewdavis


Меттью Девіс і Кайлі Касціано одружилися / Instagram / @immatthewdavis


Меттью Девіс і Кайлі Касціано одружилися / Instagram / @immatthewdavis

Після новини про весілля Девіс опублікував серію знімків з Кайлі та лаконічно підписав: "Моя красива дружина".

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Matthew Davis (@immatthewdavis)

 

Теги: LifeStyle Зіркові весілля Голлівуд
Джерело: 24 канал
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