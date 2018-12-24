Зірка серіалу "Щоденники вампіра" Меттью Девіс одружився: фото

Американський актор Меттью Девіс, який став популярним завдяки ролям Ворнера Гантінгтона III в комедії "Білявка в законі" і Аларіка Зальцмана в телесеріалі "Щоденники вампіра", 24 грудня зробив пропозицію своїй коханій, тренеру з йоги Кайлі Касціано.

Після пропозиції Меттью і Кайлі одружилися цього ж дня через 3 години. Про це актор розповів на своїй сторінці в Instagram та опублікував весільні знімки.

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40-річний Девіс, який ще 10 років тому категорично заявив в одному з інтерв'ю про небажання заводити сім'ю, зустрічався з дівчиною близько року.

Як розповів Меттью, він зробив пропозицію Касціано у супермаркеті.

Коли ти питаєш, чи згодна твоя кохана вийти за тебе, в продуктовому відділі супермаркету Erewhon, а через три години ви вже одружені,

– йдеться у підписі до весільних фото.



Меттью Девіс одружився / Instagram / @immatthewdavis



Меттью Девіс і Кайлі Касціано одружилися / Instagram / @immatthewdavis



Меттью Девіс і Кайлі Касціано одружилися / Instagram / @immatthewdavis



Меттью Девіс і Кайлі Касціано одружилися / Instagram / @immatthewdavis

Після новини про весілля Девіс опублікував серію знімків з Кайлі та лаконічно підписав: "Моя красива дружина".