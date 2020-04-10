Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" розповіла, як знімали еротичні сцени

Українська акторка Антоніна Хижняк, відома глядачам як Мотря із "Спіймати Кайдаша", розповіла про зйомки серіалу. Зокрема, зірка поділилась, як створювались еротичні сцени популярного телепроєкту.

Як відомо, останній епізод серіалу "Спіймати Кайдаша" вийшов на екран 11 березня. Телепроєкт отримав шалену популярність, адже люди із захватом спостерігали за чварами між головним героями. І хоч серіал завершився, актори залюбки розкривають деталі створення стрічки. Зокрема, Антоніна Хижняк відверто розповіла про інтимні сцени за її участю.

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В інтерв'ю Олени Світлицької вона зізналась, що насправді шлюбна ніч, яку глядачі побачили у перших епізодах "Спіймати Кайдаша", була не настільки пристрасною. Виконавці ролей Мотрі та Карпа лягли в ліжко одягненими та не могли стримати сміх.

"Зніматися в інтимних сценах – це така "ржака". На майданчику перебувають багато людей, хтось щось скаже, і ти вже регочеш. А ще я пам'ятаю, як знімали нашу першу шлюбну ніч, ми взагалі навіть не переодягалися. Були у светрах і штанах, я просто приспустила светр на плечі, і ми накрилися ковдрою. Це було дуже смішно", – розповіла Антоніна Хижняк.

Однак вже на екранах глядачі побачили тільки пристрасну сцену кохання. За словами Антоніни Хижняк, автори серіалу зробили це завдяки режисерським хитрощам.

За це я люблю магію кіно. Ти на майданчику знаєш, як все знімається, але для глядача створюєш ілюзію, що все по-справжньому. І люди вірять,

– додала вона.



"Спіймати Кайдаша": цікаві деталі про зйомки / Скріншот

Однак пікантності серіалу "Спіймати Кайдаша" не бракувало. У перших серіях один з головних персонажів Лаврін постає ловеласом. Він не хоче квапитись з весіллям, як його брат Карпо, та залюбки крутить роман з красунями. Це можна побачити і в офіційному трейлері серіалу.

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