Зірка серіалу "Стріла" Кеті Кессіді вийшла заміж: перші фото з церемонії

Весільний бум серед селебрітіз продовжується. Днями голлівудська акторка Кеті Кессіді, яка зіграла головні ролі в серіалах "Стріла" та "Пліткарка", вийшла заміж за Меттью Роджерса.

Про заручини зіркової пари прихильники дізнались ще в червні 2017 року. Відтоді 32-річна акторка Кеті Кессіді готувалась до розкішної церемонії, не розкриваючи деталей самої церемонії.

Читайте також: Найрозкішніші весілля 2018 року: які пари розпрощались з холостяцьким життям

Наразі невідомо, коли саме відбулась урочиста подія. Однак Кеті Кессіді опублікувала перші фото зі свого весілля. Згідно з кадрами, пара вирішила провести свято на острові Sunset Key, що у Флориді.

До вівтаря Кеті Кессіді пішла у приголомшливій сукні від бренду Pronovias. За словами дизайнерів, весільне вбрання для акторки створювали упродовж 330 годин. Образ нареченої складався із приталеної міді-сукні та мереживної накидки зі шлефом. Кеті Кессіді відмовилась від фати, надавши перевагу стильній та елегантній зачісці.

Водночас Меттью Роджерс зустрічав кохану в чорних штанах, білій сорочці з метеликом та білосніжному піджаку. Молодята виглядали дуже щасливими, а їхні фото викликали справжній фурор у мережі.

Хто така Кеті Кессіді?

Американська акторка, відома за ролями у кінострічках "Чорне Різдво", "Монте-Карло" та "Жах на вулиці В'язів". Більш ефектними ролями Кеті Кессіді може похизуватись у серіалах "Надприродне", "Острів Харпера", "Мелроуз Плейс", "Пліткарка" і "Стріла". Окрім цього, зірка спробувала свої сили як співачка та записала пісню "I Think I Love You".