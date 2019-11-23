Зірка серіалу "Таємниці Смолвіля" подав на розлучення з дружиною: деталі

Американський актор Джастін Хартлі, який зіграв мільярдера Олівера Квіна, ще влітку подав позов до суду. Він розриває стосунки з дружиною Крішелл Стаус після двох років шлюбу. Судячи зі слів найближчого оточення пари, причиною стали кар'єрні плани актора, які не збігалися із уявленням Крішелл про родину.

Джастін Хартлі та Крішелл Стаус заручилися у липні 2016 року. Весілля пара зіграла лише 2017 на ранчо Calamigos в Малібу. На торжественій церемонії було чимало зіркових колег та близьких друзів. Пара активно ділилася в соціальних мережах фото з червоних доріжок та спільнийх подорожей. Проте як зазначає видання People, на заваді їхньому щасливому подружньому житті стали професійні амбіції чоловіка.

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42-річний актор зараз активно займається розвитвом творчих здібностей, намагаючись втримати хвилю популярності. Дружина натомість сподівалася, що після шлюбу їхня родина поповниться. Як з'ясувалося, для чоловіка діти не на часі.

Незважаючи на розбіжності у поглядах, Джастін Хартлі та Крішелл Стаус восени з'являлися в обіймах на публіці. На телевізійній премії Еммі у вересні та на вечірці Golden Globes 14 листопада вони постали як пара. Наразі подружжя жодним чином не прокоментувало інформацію про розлучення.

Закохані познайомилися на концерті, після якого розмовляли всю ніч. Актор зателефонував дівчині наступного дня і з того часу вони стали нерозлучними. Надзвичайно зворушливо привітав дружину Джастін Хартлі з першою річницею весілля. Він висловив щирі сподівання, що їхнє кохання житиме впродовж багатьох років.

Найкращий день, найкращі друзі та родина, найкраща дружина! З першим ювілеєм, моя Крішелл Стаус! Давай зробимо у 300 мільйонів краще,

– привітав дружину актор.