Зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Фелісіті Хаффман зізналася у хабарництві

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Фелісіті Хаффман
Фелісіті Хаффман / www.gettyimages.com

Днями ФБР встановило, що багаті батьки платили величезні хабарі, аби їхні діти вступили в престижні навчальні заклади країни, серед них – акторка Фелісіті Хаффман. Зірка "Відчайдушні домогосподарок" визнала себе винною і готова нести відповідальність за скоєне.

Так, Гаффман зізналася, що платила хабарі. А саме, як повідомлялося раніше, вона заплатила 15 тисяч доларів, щоб її дочку прийняли в один із коледжів. Через це жінку заарештували та призначили заставу в 250 тисяч доларів. Про це пише видання The Guardian.

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Я визнаю себе винною і згодна з обвинуваченням, висунутим проти мене прокуратурою Сполучених Штатів. З глибоким жалем і соромом кажу про те, що зробила. Я несу повну відповідальність за свої дії і готова до наслідків. Мені соромно за те, що заподіяла біль своїй доньці, родині, друзям, колегам і всій учнівській спільноті,
– заявила вона.

фелісіті хаффман
Фелісіті Хаффман / Getty Images

Таке хабарництво назвали найбільшою аферою в історії США. ФБР встановило, що багаті батьки платили величезні хабарі, аби їхні діти вступили в престижні навчальні заклади країни.

У схемі був задіяний спеціальний список батьків, для яких вступ дитини коштував від 200 тисяч до 6,5 мільйона доларів США. Внески приймала організація Key Worldwide Foundation, яка нібито займалася підготовкою абітурієнтів.

Що відомо про Фелісіті Хаффман?Американська актриса, яка прославилась завдяки ролі Лінетт Скаво в телесеріалі "Відчайдушні домогосподарки". За це вона отримала премію Еммі. Хаффман також знімалась у відомих кінострічках. У 2006 році її нагородили премією Золотий глобус та номінували на Оскар за головну роль у кінодрамі "Трансамерика". Жінка живе у Лос-Анджелесі та виховує двох дітей.

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Новини США Скандал Голлівуд
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