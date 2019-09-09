Зірка серіалу "Всі жінки – відьми" Холлі Мері Комбс вийшла заміж

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Холлі Мері Комбс і Майк Раян
Холлі Мері Комбс і Майк Раян / www.gettyimages.com

45-річна актриса серіалу "Всі жінки – відьми" Холлі Мері Комбс, яка зіграла роль Пайпер, втретє вийшла заміж за ресторатора Майка Раяна, з яким була у стосунках протягом трьох років.

Про це пише видання People. З Майком акторка познайомилася в 2016 році, коли пройшло 5 років з моменту розлучення зі своїм другим чоловіком, актором Девідом В. Донохью, від якого Комбс народила трьох дітей.

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З новим обранцем Холлі мала тривалий період побачень, а у 2017 році Раян зробив зірці пропозицію. До слова, коханого актриса називає "ідеальним чоловіком".

У нас був дуже тривалий період залицянь. У нас обох є діти, тому ми були дуже обережні і повільні, 
– розповідала в інтерв'ю зірка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Holly Combs (@thehmc)

 

Закохані скромно зіграли весілля  в колі родичів і найближчих друзів у місті в Кармел, Каліфорнія. Додамо, що у 2017 році з'явилися чутки, що Холлі вагітна четвертою дитиною від Раяна. Однак після цього жодних новин стосовно вагітності акторки не було.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Holly Combs (@thehmc)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Holly Combs (@thehmc)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Holly Combs (@thehmc)

 

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Голлівуд Зіркові весілля
Джерело: LifeStyle 24
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