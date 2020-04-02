Зірка серіалу "Всі жінки – відьми" Роуз МакГавен на карантині захопилася співами: відео

Знаменита голлівудська акторка Роуз Макгавен розповіла прихильникам про нове заняття, яке виникло у неї на карантині. У самоізоляції вона почала співати і радо поділилася своїми досягненнями.

Перебуваючи на карантині, багато людей відкривають у собі нові таланти, про які раніше навіть не здогадувалися. Так, 46-річна зірка серіалу "Всі жінки – відьми" поширила на особистій сторінці в інстаграмі ролик, на якому співає для шанувальників.

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На відео Роуз постала у чорній довгій сукні та загорнулася у сяючу кольорову гірлянду. В такому образі вона заспівала зворушливу композицію, якою викликала захоплення серед підписників.

У скрутний для всієї планети час важливо підтримувати один одного і немає значення, де ви перебуваєте зараз. Головне – доносити людям те, що лише спільними зусиллями можна подолати пандемію коронавірусу та врятувати сотні тисяч життів у різних куточках Землі.

МакГавен заспівала для тих, хто на собі відчув усю силу коронавірусної хвороби.

Моє улюблене заняття – це використовувати мій голос. Тож я вирішила заспівати пісню для всіх, хто хворіє. Можливо, це допоможе їм почуватися трохи краще,

– підписала відео Роуз.

Зазначимо, станом на 2 квітня кількість хворих на коронавірус у світі становить 993 134 людини. 50 928 осіб померли від COVID-19, 208 622 вдалося одужати. Для максимального убезпечення від інфікування уряди країн просять своїх громадян залишатися вдома.



Чому краще залишатися вдома / Інфографіка 24 каналу