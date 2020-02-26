Зірка серіалу "Всі жінки – відьми" Роуз МакГавен прокоментувала свій роман з дівчиною

Голлівудська акторка Роуз МакГавен, яка зіграла Пейдж у серіалі "Всі жінки – відьми", підтвердила всі чутки про лесбійський роман. Зірка публічно заявила, що зустрічається з дівчиною на ім'я Сієнна.

46-річна акторка стала зірковою гостею нового подкасту Shut Up Evan. У бесіді з Еваном Россом Катцом вона вирішила розсекретити свій роман. Роуз МакГавен додала, що тривалий час зустрічається з Сієнною, однак не вважає себе лесбіянкою.

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Я знаю, що багато людей значно комфортніше почуваються з накладеними ярликами. Зараз я перебуваю у стосунках з однією чудовою жінкою на ім'я Сієнна. Вона ідентифікує себе як лесбіянка. Я ж себе так не визначаю,

– поділилась Роуз МакГавен.

Акторка вирішила не приховувати, що нарешті може назвати себе по-справжньому щасливою. Роуз МакГавен додала, що її роман перейшов на інший рівень, адже вона переїхала до своєї обраниці.

Окрім цього, під час шоу Роуз пригадала свої попередні стосунки з моделлю-андрогіном Рейн Давши. Роман акторка закрутила у лютому 2018 року та вже за кілька місяців оголосила про розрив. Називати причини розпаду стосунків Роуз МакГавен не стала, однак зазначила, що "на шляху просто трапляються неправильні люди". Також акторка натякнула, в чому була розбіжність у поглядах з Рейн Давши: за її словами, складно жити з людиною, яка "виступає проти будь-якого гендерного поділу і вважає за краще, щоб до нього зверталися "вони".

"Було складно зустрічатися з тим, хто ідентифікує себе як гендерквір. У реальному житті я часто називала Рейн своєю дівчиною, але вона була проти цього визначення. Я говорила "дівчина", бо просто не знала, як ще її назвати. Мені здається, у сучасних реаліях нам необхідний новий словник", – додала вона.