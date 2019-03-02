Зірка серіалу "Всі жінки – відьми" Роуз МакГоуен зробила аборт: несподівані подробиці

44-річна актриса Роуз МакГоуен, яка неодноразово висловлювалася стосовно сексуальних домагань в Голлівуді і піднімала тему харасменту, зізналася у тому, що робила аборт.

Про це акторка написала у Twitter після поширення публікації про те, що "кожна четверта жінка у віці до 45 років зробила аборт, а 60 відсотків з них стали потім матерями".

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Роуз МакГоуен розповіла, що також робила аборт після того, як не "спрацювали" протизаплідні таблетки.

Так, у мене був аборт, і я вважаю це правильним. Мені не соромно, і вам не повинно бути. 60 відсотків тих, хто вирішує зробити аборт, вже є матерями, це багато про що говорить. Я пила протизаплідні таблетки, але щось пішло не так. Я зрозуміла, що не можу привести дитину в свій світ і одночасно змінити цей світ,

– зізналася вона.

Акторка додала, що не шкодує про своє рішення і закликала користувачів у мережі до дискусії з хештегом #HonestAbortion.

"Я не шкодую про своє рішення, і воно не було прийнято легко. Якщо ви не хочете робити аборт, не робіть його. Моє тіло, мій вибір, моє життя. Це тільки ваш вибір. Поговорімо про це, дивіться публікації з хештегом #HonestAbortion", – наголосила Роуз.

I have had an abortion and I support this message. I am not ashamed, nor should you be. That 60% of those who choose to have abortions are already mothers says a lot- they understand more than anyone. I was on birth control and it failed. I realized I could not bring a child- https://t.co/1htbtTROcU — rose mcgowan (@rosemcgowan) 1 марта 2019 г.



Twitter @rosemcgowan / Скріншот

Додамо, МакГоуен продовжує судитися з продюсером Гарві Вайнштейном. Як відомо, зірка звинуватила продюсера в сексуальних домаганнях, шантажі і насильстві. Крім того, проти Вайнштейна виступило понад 40 жінок, серед яких зірки Голлівуду.

Хто така Роуз МакГоуен?Американська акторка та співачка, відома за роллю Пейдж Метьюс у серіалі "Всі жінки – відьми". Наприкінці 2017 року вона однією з перших розповіла про згвалтування та сексуальні домагання з боку відомого продюсера Гарві Вайнштена. Нещодавно вона анонсувала вихід нової книги "Brave" ("Смілива"), де розповіла про всі деталі її колишньої співпраці з продюсером.