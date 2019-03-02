Зірка серіалу "Всі жінки – відьми" Роуз МакГоуен зробила аборт: несподівані подробиці

570
Роуз МакГоуен
Роуз МакГоуен / www.gettyimages.com

44-річна актриса Роуз МакГоуен, яка неодноразово висловлювалася стосовно сексуальних домагань в Голлівуді і піднімала тему харасменту, зізналася у тому, що робила аборт.

Про це акторка написала у Twitter після поширення публікації про те, що "кожна четверта жінка у віці до 45 років зробила аборт, а 60 відсотків з них стали потім матерями".

Читайте також: Актриса Роуз МакГоуен назвала "повною маячнею" рух проти домагань #MeToo

Роуз МакГоуен розповіла, що також робила аборт після того, як не "спрацювали" протизаплідні таблетки.

Так, у мене був аборт, і я вважаю це правильним. Мені не соромно, і вам не повинно бути. 60 відсотків тих, хто вирішує зробити аборт, вже є матерями, це багато про що говорить. Я пила протизаплідні таблетки, але щось пішло не так. Я зрозуміла, що не можу привести дитину в свій світ і одночасно змінити цей світ,
– зізналася вона.

Акторка додала, що не шкодує про своє рішення і закликала користувачів у мережі до дискусії з хештегом #HonestAbortion.

"Я не шкодую про своє рішення, і воно не було прийнято легко. Якщо ви не хочете робити аборт, не робіть його. Моє тіло, мій вибір, моє життя. Це тільки ваш вибір. Поговорімо про це, дивіться публікації з хештегом #HonestAbortion", – наголосила Роуз.


Twitter @rosemcgowan / Скріншот

Додамо, МакГоуен продовжує судитися з продюсером Гарві Вайнштейном. Як відомо, зірка звинуватила продюсера в сексуальних домаганнях, шантажі і насильстві. Крім того, проти Вайнштейна виступило понад 40 жінок, серед яких зірки Голлівуду.

Хто така Роуз МакГоуен?Американська акторка та співачка, відома за роллю Пейдж Метьюс у серіалі "Всі жінки – відьми". Наприкінці 2017 року вона однією з перших розповіла про згвалтування та сексуальні домагання з боку відомого продюсера Гарві Вайнштена. Нещодавно вона анонсувала вихід нової книги "Brave" ("Смілива"), де розповіла про всі деталі її колишньої співпраці з продюсером.

blog_ava
Жванецький прийняв рішення, чи залишати йому нагороду Путіна
сьогодні
7225
Теги: LifeStyle Голлівуд
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Куди поїхати у березні: найкращі місця для відпочинку в Україні
сьогодні 10:02 Куди поїхати у березні: найкращі місця для відпочинку в Україні
937
7 туристичних місць в Україні, які розквітають весною
1 березня 18:02 7 туристичних місць в Україні, які розквітають весною
6842
Відпочинок на морі у березні: список найкращих місць куди можна відправитися
1 березня 12:25 Відпочинок на морі у березні: список найкращих місць куди можна відправитися
Юлія Турелик 763
Гори кличуть: гірські маршрути Грузією, від яких захоплює подих
1 березня 11:00 Гори кличуть: гірські маршрути Грузією, від яких захоплює подих
510
Вихідні у березні 2019: чи буде 8 березня вихідним днем і які святкові дні очікують українці
1 березня 08:54 Вихідні у березні 2019: чи буде 8 березня вихідним днем і які святкові дні очікують українці
17739
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук