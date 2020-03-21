Зірка серіалу "Загублені" Деніел Дае Кім заразився коронавірусом: відеозвернення

Смертельний коронавірус нещадний до людей незалежно від їхнього статусу в суспільстві. До числа знаменитостей, які оголосили про свою недугу, доєднався й 51-річний американський кіноактор корейського походження Деніел Дае Кім. Він оприлюднив результати тесту, які виявилися позитивними.

Вчора, 20 березня, на особистій сторінці зірки в інстаграмі з’явилося відеозвернення, яким він оголосив про зараження коронавірусом. Деніел Дае Кім наголосив, що про недугу він дізнався лише в четвер, 19 березня.

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Актор оприлюднив, що вірус він підхопив під час зйомок медичного телесеріалу "Нью-Амстердам" (New Amsterdam) у Нью-Йорку. Нині знаменитість знаходиться на самоізоляції у власному будинку на Гаваях, куди повернувся після призупинення робочого процесу у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Деніел Дае Кім зазначив, що спочатку відчув симптоми застуди, а згодом зважився на тест, результати якого виявилися невтішними. Проте зірка серіалу "Загублені" почувається добре та не втрачає позитив. За його словами, він не потребує госпіталізації та нагляду медиків. Він закликає суспільство дотримуватися заходів безпеки, залишатися вдома та ретельно мити руки.

Вчора мені поставили діагноз COVID-19. Схоже, у мене все буде в порядку, але я хотів би поділитися своїм шляхом з вами. Сподіваюся, що ви всі залишаєтеся в безпеці, почуваєтеся спокійними і передусім здоровими,

– написав Деніел Дае Кім.

Що відомо про Деніела Дае Кіма?Він народився в Південній Кореї, проте у віці двох років емігрував разом з родиною до Сполучених Штатів. Тому Деніел практично не говорить корейською, адже його рідним містом став Істон в Пенсильванії. Першою головною роллю актора була участь в п'єсі Ібсена "Ляльковий дім". Він зіграв безліч ролей в театрі, перш ніж розпочати акторську кар'єру в кіно. Деніел просласився зйомками у серіалах "Беверлі-Гіллз, 9021", "Загублені", "Поліція Гаваїв".