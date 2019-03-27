Зірка "Щоденників вампіра" Єн Сомерхолдер змінив імідж: перше фото

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Актор Єн Сомерхолдер змінив імідж
Актор Єн Сомерхолдер змінив імідж / www.upi.com

Голлівудський актор Єн Сомерхолдер, відомий за участю у серіалі "Щоденники вампіра" (The Vampire Diaries), вирішив кардинально змінити імідж. Новою зачіскою він похизувався на офіційній сторінці в Instagram.

40-річний Єн Сомерхолдер не боїться позбуватись іміджу звабливого вампіра, який допоміг йому отримати світову славу. Це голлівудський красень довів, дещо змінивши свою зачіску. 

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Перед камерами він постав із новою стрижкою: Єн Сомерхолдер поголив голову біля вух, що додало йому зухвалості. Позував актор у ванній кімнаті біля дзеркала. На його обличчі виднілась легка щетина, яка виглядала досить брутально. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений iansomerhalder (@iansomerhalder)

Наразі невідомо, чи зміна іміджу була потрібна для якогось проекту знаменитості. Однак не всі прихильники Єна Сомерхолдера схвально відгукнулись про нову зачіску голлівудського красеня. Чимало підписників блогу зазначили. що його образ у "Щоденниках вампіра" був ідеальним, а дехто навіть назвав зміну іміджу "злочином проти розкішного волосся". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений iansomerhalder (@iansomerhalder)

 

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Теги: LifeStyle Голлівуд Краса
Джерело: LifeStyle 24
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