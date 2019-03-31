Зірка "Щоденників вампіра" Клер Холт стала мамою: перші фото малюка
Австралійська 30-річна акторка Клер Холт, яка відома за участю у серіалі "Щоденники вампіра" (The Vampire Diaries), народила первістка.
Знімки із новонародженим малюком Клер опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
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30 березня новоспечена матуся повідомила шанувальників у соціальних мережах про поповнення у сім'ї. На новому фото акторка показала сина, який спить у неї на руках.
Все, що говорять – правда. Немає більшої любові, ніж ця,
– зазначила у підписі зірка.
Крім того, Клер Холт разом з чоловіком Енрю Джоблоном назвали малюка Джеймсом.
Джерело: LifeStyle 24
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