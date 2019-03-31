Зірка "Щоденників вампіра" Клер Холт стала мамою: перші фото малюка

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Клер Холт
Клер Холт / Колаж LifeStyle 24

Австралійська 30-річна акторка Клер Холт, яка відома за участю у серіалі "Щоденники вампіра" (The Vampire Diaries), народила первістка.

Знімки із новонародженим малюком Клер опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Допис, поширений Andrew Joblon (@ajoblon)

 

30 березня новоспечена матуся повідомила шанувальників у соціальних мережах про поповнення у сім'ї. На новому фото акторка показала сина, який спить у неї на руках.

Все, що говорять – правда. Немає більшої любові, ніж ця,
– зазначила у підписі зірка.

Крім того, Клер Холт разом з чоловіком Енрю Джоблоном назвали малюка Джеймсом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Claire Holt (@claireholt)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Claire Holt (@claireholt)

 

 

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Теги: LifeStyle Зіркові мами Голлівуд Новини LifeStyle
Джерело: LifeStyle 24
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