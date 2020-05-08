Зірка шоу "Орел і решка" Марія Івакова хвора на коронавірус

Російська телеведуча Марія Івакова, відома глядачам за шоу "Орел і решка. Шопінг", захворіла на коронавірус. Дівчина зробила кілька тестів на COVID-19, які виявились позитивними.

Про це Марія Івакова розповіла на інстаграм-сторінці. За словами телеведучої, у неї легка форма коронавірусу, яка протікає без лихоманки та підвищеної температури. Марія Івакова консультується зі своїм лікарем та перебуває на самоізоляції в столичній квартирі.

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"Усі мої тести на COVID-19 виявилися позитивними. Хороша новина, що температури немає, а з симптомів тільки біль в м'язах і відсутність нюху. Зв'язалася зі своїм лікарем, мені прописали "потужну" противірусну терапію: п'ю багато води, сплю і позитивно мислю", – поділилась Марія Івакова.

Окрім цього, телеведуча зізналась, що попросила здати тести на коронавірус бойфренда та партнера по російських "Танцях з зірками". У чоловіків не виявили COVID-19.

Ні в "Танцях з зірками", ні на вулиці мінімум 2 тижні ви мене не побачите. Сподіваюся, більше ні в кого з тих, з ким я контактувала, вірусу не виявлять. А де я його могла підхопити – не знаю,

– додала вона.

Як відомо, у Росії кожного дня кількість хворих на коронавірус збільшується на 11 000. Станом на 7 травня там зафіксовано 177 160 випадків COVID-19. Тільки у Москві – майже 100 000 інфікованих. У столиці ввели масковий режим.

Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу