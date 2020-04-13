Зірка "Скаженого весілля" Назар Задніпровський розповів, хто надихнув його стати актором

Назар Задніпровський – один з найвідоміших українських акторів. Та хто надихнув його на роботу в театрі та кіно – він зізнався в інтерв'ю Маші Єфросиніної.

Відео телеведуча та блогерка опублікувала на ютуб-каналі та привернула чималу увагу користувачів мережі. Все тому, що гостем "Екзамену" став актор Назар Задніпровський. Усі глядачі чудово його знають за комедійними стрічками "Скажене весілля" та "Останній москаль", однак про особисте життя чоловіка довідались завдяки інтерв'ю Маші Єфросиніної.

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Зокрема, чи не вперше Назар Задніпровський розповів, що його бабуся Юлія Ткаченко повпливала на вибір професії. Вона була Народною артисткою України та лауреатом Шевченківської премії, яка знялась у десятках кінострічок. Тому саме бабуся надихнула актора спробувати вступити до вишу та порадила, яку байку обрати для творчого конкурсу.

Вона не тиснула на мене, а тільки сказала, що була б щаслива, якби я теж став артистом. І коли дійшла справа до вступу до вишу, вона допомогла мені підібрати байку. Зрештою, завдяки останній я і вступив до інституту,

– згадав актор.



Назар Задніпровський у серіалі "Останній москаль" / Кадр з серіалу

Назар Задніпровський додав, що мав особливі стосунки з бабусею. Юлія Ткаченко часто навідувалась до школи внука, щоб переконати директорку не виганяти його за витівки. Тому, коли видатна акторка померла у 2008 році, Назар Задніпровський дуже болісно переживав втрату.

"Я дружині тоді сказав чесно: "Якби не ти і дитина, якій тоді було півтора місяця, я б спився". А так було заради кого жити. Брав дитину, коляску і йшов гуляти в парк", – розповів Назар Задніпровський.

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