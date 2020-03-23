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Зірка "Скаженого весілля" Василина Аполінарія назвала фільми, які її вразили

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Зірка "Скаженого весілля" Василина Аполінарія / Instagram / @asylyna_apollinariya

Українські зірки об'єднались у своєрідний флешмоб: у мережі вони публікують добірки фільмів чи серіалів, або ж проводять спортивні тренування в онлайні. Таким чином селебрітіз закликають людей не порушувати умов карантину. Своїми порадами поділилась і акторка Василина Аполінарія.

Вітчизняним кіноманам красуня відома за роллю у комедії "Скажене весілля". Окрім цього, Василина Аполінарія активно веде свій блог, де і розмістила список фільмів, вартих для перегляду. 

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"Ви теж на карантині б'єте свої рекорди по переглядах фільмів? Ось, що мені сподобалося за останній час. Фільми різні: і старі, і нові, щось ще недоступне в онлайні, але в будь-якому випадку, зберігайте!" – звернулась до прихильників Василина Аполінарія. 

Список фільмів від акторки Василини Аполінарії 

"Джентльмени": дивіться трейлер онлайн 

"Сирота Бруклін": дивіться трейлер онлайн 

"Пляжний нероба": дивіться трейлер онлайн 

"Богемна рапсодія": дивіться трейлер онлайн 

"Метелик": дивіться трейлер онлайн 

"До зірок": дивіться трейлер онлайн 

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"Джокер": дивіться трейлер онлайн

"У пошуках щастя": дивіться фрагмент фільму онлайн

"Текст": дивіться трейлер онлайн 

"Полонянки": дивіться трейлер онлайн 

"Ціна правди": дивіться трейлер онлайн 

"Одного разу в Голлівуді": дивіться трейлер онлайн 

"Паразити": дивіться трейлер онлайн 

 

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: Поради Карантин в Україні 2020 Новини України LifeStyle Кіно
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