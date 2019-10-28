Зірка "Спліта" Джеймс Мак-Евой таємно одружився, – ЗМІ

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Джеймс Мак-Евой одружився після 2 років роману
Джеймс Мак-Евой одружився після 2 років роману / www.insider.com

Голлівудський актор Джеймс Мак-Евой у 40 років вирішив покласти край холостяцькому життю! Після 2 років роману зірка фільмів "Спліт" та "Скло" таємно одружився з Лізою Лібераті.

Такою новиною рясніють всі західні таблоїди, зокрема, The Daily Mail. За даними журналістів, Джеймс Мак-Евой та Ліза Лібераті обмінялись клятвами ще у вересні 2019 року. На церемонії були присутні тільки найближчі родичі пари, тому жодне фото не потрапило до преси. 

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Наразі представники Джеймса Мак-Евоя не коментують новин про весілля. Водночас цю інформацію підтвердив близький друг голлівудського актора, який відмовився розголошувати деталі урочистої церемонії. 

Перші чутки про таємне весілля Джеймса Мак-Евоя та Лізи Лібераті поширили після того, як пара вийшла на звичайну прогулянку та засвітила обручки. Папараці вдалось зробити відповідні фото, які й стали приводом для перших новин про весілля. 

Відомо, що для Джеймса Мак-Евоя цей шлюб вже другий. До 2016 року актор був одружений з колегою Енн-Мері Дафф. Голлівудська пара уникала публічних виходів та вкрай рідко з'являлась на світських подіях. Однак ні 10-річні стосунки, ні спільний син Брендан не повпливали на рішення розлучитись. Що стало причиною розриву – Джеймс Мак-Евой і досі не прагне розповідати. 

З Лізою Лібераті успішний британець познайомився, коли його шлюб перебував на грані краху, а документи про розлучення були на розгляді у суді. Їхня зустріч відбулась на знімальному майданчику фільму "Спліт", де Джеймс Мак-Евой зіграв головну роль. А от його теперішня дружина не увійшла до кінострічки, оскільки працювала помічником режисера. 

Пара тривалий час приховувала роман, оскільки на той час Джеймс Мак-Евой ще був офіційно одруженим. Тільки за два місяці після того, як актор оголосив, що знову холостяк, він вперше показав свою нову обраницю. Зробив він це у мережі, опублікувавши серію романтичних знімків з Лізою Лібераті. 

 

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Теги: LifeStyle Голлівуд Зіркові весілля
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