Зірка "Сутінок" готується до батьківства: фото

Американський актор, який зіграв вампіра Емметта Каллена, чекає на народження дитини. Про вагітність дружини пара повідомила у День подяки. Малюк стане першою дитиною для подружжя Келлан та Брітані Латс.

День подяки в США відзначився багатьма приємними сюрпризами. Це свято обрало щасливе подружжя для того, аби оголосити про народження майбутнього малюка. Ця дитина стане першою для родини Латс.

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На фото, яке пара опублікувала в інстаграмі, вони одягнені в джинсові куртки та тримають ще одну в руках. Такий подарунок закохані підготували для майбутньої дитини.

Дуже вдячний за цей рік... і тим паче за 2020! Я пишаюсь своєю дружиною і тим, що наша родина зросла до трьох. Швидше б побачити тебе, крихітко,

– поділився радістю татко.

На початку жовтня Келлан та Брітані відсвяткували другу річницю свого весілля. Актор та модель Келлан зворушливо привітав кохану Брітані, ведучу християнського телеканалу Juce T, на сторінках соціальних мереж.

Єдина жінка в світі, яку я бачу. Ніщо не зрівняється з твоєю красою як зовні, так і в середині. Для мене честь зробити прекрасне ще гарнішим! Брітані, дякую тобі за те, що ти зробила мене найщасливішою людиною у світі, коли сказала "так",

– висловив свої почуття актор.