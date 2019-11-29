Зірка "Сутінок" готується до батьківства: фото

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Келлан та Брітані Латс / Instagram /@brittanylynnlutz

Американський актор, який зіграв вампіра Емметта Каллена, чекає на народження дитини. Про вагітність дружини пара повідомила у День подяки. Малюк стане першою дитиною для подружжя Келлан та Брітані Латс.

День подяки в США відзначився багатьма приємними сюрпризами. Це свято обрало щасливе подружжя для того, аби оголосити про народження майбутнього малюка. Ця дитина стане першою для родини Латс. 

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На фото, яке пара опублікувала в інстаграмі, вони одягнені в джинсові куртки та тримають ще одну в руках. Такий подарунок закохані підготували для майбутньої дитини. 

Дуже вдячний за цей рік... і тим паче за 2020! Я пишаюсь своєю дружиною і тим, що наша родина зросла до трьох. Швидше б побачити тебе, крихітко,
– поділився радістю татко. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kellan Lutz (@kellanlutz)

На початку жовтня Келлан та Брітані відсвяткували другу річницю свого весілля. Актор та модель Келлан зворушливо привітав кохану Брітані, ведучу християнського телеканалу Juce T, на сторінках соціальних мереж. 

Єдина жінка в світі, яку я бачу. Ніщо не зрівняється з твоєю красою як зовні, так і в середині. Для мене честь зробити прекрасне ще гарнішим! Брітані, дякую тобі за те, що ти зробила мене найщасливішою людиною у світі, коли сказала "так",
– висловив свої почуття актор. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kellan Lutz (@kellanlutz)

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Зіркові весілля Зіркові діти
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