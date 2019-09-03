Зірка "Сутінок" Крістен Стюарт прокоментувала роман зі своїм колегою

Голлівудська акторка Крістен Стюарт здебільшого уникає особистих тем, радо спілкуючись із журналістами про акторську кар'єру. Та днями вона зробила виняток і чи не вперше прокоментувала роман з Робертом Паттінсоном.

Крістен Стюарт у 29 років може похизуватись чималими успіхами: у Голлівуді зірка є однією з найпопулярніших акторок. Днями на Венеціанському кінофестивалі вона презентувала кінострічку Seberg та спільно з продюсерами готує до випуску довгоочікуване продовження історії про "Ангелів Чарлі". Попри зйомки у десятках фільмів увагу журналістів привертає і особисте життя Крістен. Перед поїздкою до Венеції акторка зробила виняток та дала відверте інтерв'ю Harper's Bazaar.

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Зокрема, Крістен Стюарт прокоментувала свої стосунки з Робертом Паттінсоном. Їхній роман зародився під час зйомок саги "Сутінки". Головні актори, які отримали світову славу після прем'єри кінострічки, ретельно приховували свої стосунки, а надмірна увага ЗМІ ще більше впливала на них.

"Коли ми з Робом були разом, то навіть не знали як поводитись, у нас не було жодного прикладу. Від нас вимагалося так багато, що, намагаючись зберегти контроль над одним аспектом життя, ми вирішили: "Ні, ми не будемо ніколи говорити про це. Тому що це особисте", – поділилась Крістен Стюарт.



Крістен Стюарт і Роберт Паттінсон / Фото: Grazia Daily

У 2012-му пара вирішила розійтись. Причин розриву ані Крістен Стюарт, ані Роберт Паттінсон не розголошували. А вже у березні 2018 року акторка шокувала прихильників заявою про бісексуальність. Після цього вона здійснювала публічні виходи зі своєю обраницею Ділан Майєр, тримаючи сценаристку за руку. Однак таку відвертість не всі позитивно сприйняли: голлівудські колеги радили Крістен Стюарт відмовитись від своєї заяви та припинити показувати почуття до дівчини.

Мені не раз говорили: "Якщо зробиш собі послугу і не будеш з'являтися на публіці за ручку зі своєю дівчиною, то, можливо, тебе покличуть в фільми Marvel". Але я не хочу працювати з такими людьми,

– заявила Крістен Стюарт.

Для глянцю зірка не тільки дала відверте інтерв'ю, але й знялась у стильній фотосесії. Перед камерою 29-річна Крістен Стюарт постала у розкішних сукнях, які підкреслювали її жіночність.



Крістен Стюарт знялась у стильній зйомці / Фото: Harper's Bazaar