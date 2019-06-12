Зірка "Сутінок" Крістен Стюарт шокувала мережу неохайним виглядом: фото

Голлівудська акторка Крістен Стюарт, відома за участю у фільмах "Сутінки", потрапила в об'єктиви папараці на вечірній прогулянці у Нью-Йорку зі своєю дівчиною моделлю Стеллою Максвелл.

Для виходу Крістен одягнула сірий over-size костюм. Про це повідомляє видання Daily Mail.

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На думку користувачів у мережі, зірка фільму "Сутінки" виглядає надто неохайно. Її образ доповнило волосся, зібране у хвостик. Також акторка вирішила не робити макіяж, показавши втомлене обличчя.

Крістен та Стелла зайшли у супермаркет, щоб придбати снеки. Коханки тривалий час не з'являлися вдвох на публіці після новини про їхній розрив минулого року. До того вони зустрічалися протягом двох років.



Крістен Стюарт / TheImageDirect.com / Daily Mail



Крістен Стюарт і Стелла Максвелл / TheImageDirect.com / Daily Mail



Крістен Стюарт і Стелла Максвелл / TheImageDirect.com / Daily Mail



Крістен Стюарт і Стелла Максвелл / TheImageDirect.com / Daily Mail