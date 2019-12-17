Зірка "Сутінок" Крістен Стюарт стала найкращою актрисою десятиліття

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Крістен Стюарт / Instagram / @kristenstewartx

Відома 29-річна голлівудська акторка Крістен Стюарт удостоїлася звання найкращої у своїй галузі за останні 10 років! Непогане досягнення у її досить молодому віці, чи не так?

Крістен Стюарт зіграла чимало головних ролей у популярних американських кінострічках, проте, чомусь, її найбільше асоціюють з Беллою зі "Сутінок".

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Додамо, що у 2019 році 29-річна американка знялася у новій частині "Ангелів Чарлі", де приміряла образ кваліфікованої та безстрашної агентки, а також у фільмах "Проти всіх ворогів" та "Під водою". До цього їй діставалися персонажі зі стрічок "Персональний покупець", "Ліззі", "Рівні" та "Ультраамериканці", які також були головними за сюжетом.

Саме за ці заслуги Крістен Стюарт відзначилася нагородою від Голлівудської асоціації кінокритиків, ставши найкращою актрисою десятиліття. Про це представники організації повідомили на офіційній сторінці у твіттері. Додамо, що за звання боролися також Марго Роббі, Емма Стоун та Люпіта Ніонго.

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд
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