Зірка світового кіно Катрін Деньов поділилася враженнями про Україну

2648 Читать новость на русском
Катрін Деньов
Катрін Деньов / Фото із відкритих джерел

Французька актриса Катрін Деньов стала гостею Одеського міжнародного кінофестивалю. В Україні вона пробуде всього два дні, організатори заходу домовлялися про них кілька років. Адже попри те, що знаменитості вже 75, її графік щільніший, аніж у молодих зірок.

Про це у прямому ефірі повідомила кореспондентка 24 каналу.

Цікаво! Легендарна Катрін Деньов прилетіла в Україну: акторка розкрила секрет популярності

Хоча знаменитість намагається уникати сонця, та все ж вирішила завітати до сонячної Одеси. Місто їй сподобалося, зокрема, своєю природою. Крім цього, актриса запевнила, що вона, як і українці, полюбляє поратися на городі, особливо вирощувати помідори. 

Українські помідори – найкращі у світі. Навіть якщо я буду дуже старатися й багато працювати, мені навряд чи вдасться виростити чорні кримські помідори. Я збираюсь привезти звідси трохи насіння до себе в Париж,
– наголосила вона.

Перед тим, як повернутися додому, Деньов відвідає закриття Одеського кінофестивалю. Там їй мають вручити особливу нагороду – "Золотий дюк" за внесок у кінематограф.

Що відомо про Деньов? Легендарна французька актриса та муза Ів Сен-Лорана. Отримала популярність після легендарного фільму "Шербурзькі парасольки", який вийшов в 1964 році. Стрічка стала знаменитою через музику Мішеля Леграна та отримала "Золоту пальмову гілку" на Каннському кінофестивалі 1964 року, а також чотири номінації на Оскар.

Графік Катрін Деньов вкрай щільний і це попри те, що зірці – 75 років. Мабуть, річ у генах: її матері Рене Деньов восени виповнилося 107.

Катрін Деньов
Молода Катрін Деньов

Французька актриса також розповіла журналістам декілька своїх секретів. Зокрема зазначила, що одна з її основних рис – допитливість. Успіху у своїй кар'єрі вона завдячує саме цьому.

Деньов поділилася й тим, що зараз вона готова грати навіть другорядні ролі. Адже зрозуміла, що важливішим є те, наскільки хорошим та якісним є фільм.

Що відомо про візит Деньов в Україну: дивіться відео

Зараз зірка світового масштабу веде доволі просте життя, сама ходить за покупками та в театр. Цікаво, що за все життя вона жодного разу не зіграла саме в театрі, адже дуже хвилюється грати на сцені.

blog_ava
Офіційні результати парламентських виборів 2019: ЦВК порахувала 87 відсотків голосів
22 липня
131611
Теги: Новини України LifeStyle Новини LifeStyle Кіно Новини Франції Одеський кінофестиваль
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Оскар де ла Рента: шлях модельєра до створення власного бренду і неповторного стилю
22 липня 20:20 Оскар де ла Рента: шлях модельєра до створення власного бренду і неповторного стилю
117
"Король Лев": акуна матата з Beyonce і Childish Gambino
22 липня 18:22 "Король Лев": акуна матата з Beyonce і Childish Gambino
Юлія Ліпенцева 293
Топ-5 аксесуарів пляжного літа: поради стиліста
22 липня 15:46 Топ-5 аксесуарів пляжного літа: поради стиліста
Юлія Девда 934
Пам'яті Богдана Ступки: маловідомі факти про геніального актора
22 липня 14:30 Пам'яті Богдана Ступки: маловідомі факти про геніального актора
Ірина Полицька 9787
Сарі Сампайо – 28: топ-5 секретів "ангельської" краси португальської супермоделі
21 липня 17:38 Сарі Сампайо – 28: топ-5 секретів "ангельської" краси португальської супермоделі
Марта Вересюк 1557
Новини
Більше новин
Залиште відгук