Учасник "Танців з зірками" Женя Кот зіграв таємне весілля: несподівані деталі

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Женя Кот таємно одружився із Наталією
Женя Кот таємно одружився із Наталією / Instagram/ @tatarintseva_poledance

Знаменитий хореограф улюбленого шоу українців "Танці з зірками", який йшов до перемоги разом із Мішель Андраде, таємно одружився після закінчення проекту. 30-річний Женя Кот поділився радісною новиною одразу після весілля.

Радісною новиною Женя Кот поділився на своїй сторінці в Instagram. Хлопець опублікував фото рук, головним акцентом на якому стали обручки на безіменному пальці його і його дружини.

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Обраницею одного із хореографів проекту "Танці з зірками" стала спортсменка, семикратна чемпіонка України з художньої гімнастики і чотирикратна чемпіонка світу з танців на пілоні Наталія Татаринцева. Вони познайомилися на проекті "Україна має талант", але на той момент дівчина була заміжньою.

Женя ставив дівчині танцювальні постановки і з часом зрозумів, що між ними виникла спільна симпатія. Пізніше Наталія зізналася, що скоро розлучається і після того хлопець вирішив діяти рішуче. До моменту весілля пара зустрічалася майже 4 роки.

 
Теги: LifeStyle Зіркові весілля
Джерело: 24 канал
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