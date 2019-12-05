Зірка "Теорія великого вибуху" Джонні Галецкі вперше став батьком: чарівне фото

Голлівудський актор Джонні Галецкі, найбільш відомий за роллю Леонарда в серіалі "Теорія великого вибуху" (Big Bang Theory), вперше став батьком. Його 22-річна кохана Алайн Мейер народила сина.

Радісною новиною новоспечені батьки поділилась на інстаграм-сторінках. 44-річний Джонні Галецкі показав перше фото з малюком, однак вирішив поки приховати його обличчя. Тому прихильники пари змогли помилуватись маленькими ручками у руках зіркових батьків.

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З переповненими вдячністю серцями ми вітаємо нашого прекрасного сина в цьому неймовірному світі. Дякую вам за всю вашу любов і підтримку,

– написав зворушений Джонні Галецкі.

Вперше про поповнення у сім'ї Джонні Галецкі та Алайн Майер стало відомо на початку травня 2019 року. Тоді зірки оголосили, що очікують на появу первістка та не стримують свого щастя від майбутнього батьківства. Коли саме хлопчик з'явився на світ, наразі невідомо

Джонні Галецкі та вдвічі молодша за нього Алайн Майер почали зустрічатись влітку 2018 року. Голлівудський актор вирішив не розсекречувати своїх стосунків, тому офіційно про роман пара заявила за кілька місяців, коли з'явилась на церемонії People's Choice Awards. Обраниця зірки "Теорії великого вибуху" має стосунок до шоу-бізнесу, однак не є публічною людиною. Алайн Майер працювала менеджером зірок.

До цього Джонні Галецкі зустрічався зі своєю колегою по серіалу "Теорія великого вибуху" Кейлі Куоко. Після розриву вони залишились друзями, тому без проблем поставали у кадрі, демонструючи ідилію. Окрім цього, Галецкі мав стосунки з Келлі Гарнер.