Зірка "Величного століття" похизувалася сідницями у прозорій сукні на Каннському кінофестивалі

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Мер'єм Узерлі
Мер'єм Узерлі / Instagram/ @modavesosyete

Знаменита турецька та німецька акторка Мер'єм Узерлі, яка прославилася своєю роллю у серіалі "Величне століття: Роксолана", стала гостею Каннського кінофестивалю. Для червоної доріжки знаменитість обрала дуже гарячу сукню.

35-річна Мер'єм Узерлі змогла справити враження на всіх папараці та гостей Каннського кінофестивалю. Для появи на червоній доріжці і позування перед сотнями камер вона обрала "голу" сукню від Esthere Maryline World.

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Світлини зі свого гарячого виходу на червоній доріжці Каннського кінофестивалю знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Зірка "Величного століття" вирішила підкорювати Францію своїми довгими ногами та пишними сідницями, тому одягнула сукню з напівпрозорої тканини. Сріблясте плаття, розшите невеликою кількістю паєток і дрібним камінням, з оголеними плечима виглядало доволі вишукано. Однак варто було Мер'єм Узерлі повернутися спиною до папараці, як у кадр одразу потрапити її оголені сідниці, які виднілися з-під сукні.

Мер'єм Узерлі
Мер'єм Узерлі / Instagram / @modavesosyete

Зірка
Мер'єм Узерлі / Instagram / @modavesosyete

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Каннський кінофестиваль Еротика
Джерело: LifeStyle 24
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