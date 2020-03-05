Зірка "Величного століття" завітала на подію у прозорій сукні, де засвітила груди без білизни

Турецька актриса Мер'єм Узерлі стала гостею домініканського фестивалю Cana Dorada Festival, де викликала шквал обговорень навколо своєї сукні.

Максісукня 36-річної зірки "Величного століття. Роксолана" від бельгійської дизайнерки Лани Мюллер складалась з рожевого низу, який ніжно спадав, а верх – з прозорої тканини з квітковим орнаментом, який ледь прикривав її груди.

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Своє волосся вона зібрала у розхристаний високий хвіст, а макіяж зробили в тон до сукні – ніжним, у рожевих відтінках. На своїй інстаграм-сторінці Мер'єм Узерлі опублікувала відеоролик, у якому показала, як давала інтерв’ю місцевому телебаченню в сексуальній сукні.

Журналіст, незважаючи на пікантний look, поводив себе стримано, в той час як фанати не скупились на приємні коментарі: "Сукня супер", "Ти дуже красива", "Приголомшливо красива Хюррем", "Сексуальне вбрання" та інші.

Що відомо про Мер'єм Узерлі?Мер'єм Узерлі зазнала світової популярності після ролі у багатосерійній стрічці "Величне століття", яка виходила на екрани з 2011 до 2014 року. Однак в останньому сезоні популярного серіалу Гюррем султан зіграла Вахіде Перчин. Подейкують, через насичений графік зйомок і проблеми в особистому житті в Мер'єм Узерлі розпочалися проблеми зі здоров'ям і їй необхідно було пройти курс лікування.



Через деякий час актриса дізналася, що вагітна, через що творці серіалу розірвали з нею контракт і змусили заплатити штраф за недотримання умов угоди. Оговтавшись від скандалу, у 2016 році акторка знялася в стрічці "Королева ночі" та ще двох проєктах, а потім зникла з екранів на кілька років. Новина про повернення улюблениці мільйонів неабияк потішила її фанатів.