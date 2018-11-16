Зірка "Веном" Том Гарді отримав почесну королівську відзнаку: ефектні фото

Герцог Уельський вручив почесну нагороду британському актору Тому Гарді. Нагородження відбувалось у лондонській резиденції британських монархів – Букінгемському палаці.

Як повідомляє The Daily Mail, ще у 2010 році Том Гарді був обраний послом благодійної організації The Prince's Trust ("Довіряти принцові"), яку заснував герцог Уельський. З того часу актор був тісно знайомий із принцом Гаррі. Герцог Сассекський відвідав прем’єру фільму "Дюнкерк", в якому Том Гарді грав головну роль, а зірка екранів у свою чергу був запрошений на королівське весілля до принца Гаррі та Меган Маркл.

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У п’ятницю, 16 листопада, Том Гарді з гордістю прийняв нагороду СВЕ (орден Британської імперії) за досягнення в драматургії від принца Чарльза. Велике досягнення отримати таку відзнаку одразу після відвертих і скандальних зізнань про своє минуле. Фото з нагородження з'явились на офіційній сторінці Королівської сім'ї в Twitter та фан-сторінці Тома Гарді в Instagram.