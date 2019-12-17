Зірка "Вічних" від Marvel показав приголомшливе фото свого схуднення для ролі у фільмі

Відомий пакистансько-американський актор Кумейл Нанджіані отримав одну з ролей у майбутній картині "Вічні" від Marvel. Щоправда, аби зіграти у фільмі йому довелося інтенсивно тренуватися протягом року.

Часто акторам для ролі доводиться кардинально змінити імідж, пофарбуватися, інколи набрати вагу, але часто – схуднути або привести своє тіло в форму. Актору Кумейлу Нанджіані довелося поповнити ряди останніх і для того, щоб отримати роль у "Вічних" помітно "підтягнути" своє тіло.

До речі, фільм "Вічні" від Marvel буде помітно відрізнятися від інших картин, знятих за коміксами

На своїй сторінці в інстаграмі зірка Голлівуду опублікував фото "нового" себе та зізнався, що для ролі представника раси Кінго, який носить самурайські обладунки, йому довелося інтенсивно займатися в залі протягом року.

Кумейл Нанджіані написав, що з ним займалися найкращі спортивні тренери, а також компетентні дієтологи, які й допомогли йому отримати те тіло, якого потребувала роль. Також 41-річний актор зазначив, що без Marvel і Disney він не досягнув би такого результату.