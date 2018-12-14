Модель Кендіс Сванепул вразила еротичним фото в Instagram 18+

"Ангел" білизняного бренду Кендіс Сванепул рідко оголяється перед фотокамерами, хоч і часто демонструє струнку фігуру в купальниках власного бренду Tropic of C. Цього разу вона перевершила всі очікування найпалкіших прихильників.

Для чергового фото в мережі Instagram вона повністю оголилась, прикривши груди однією рукою. Фотографія, зроблена у профіль, стала роботою знаменитого фешн-фотографа Зої Гроссман. Серед всього, що було присутнє в образі Кендіс – це прикраса на голові у формі квітів, яка обплітала маківку і чудово підкреслювала природній вигляд моделі.

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Південноафриканська зірка приховала своє волосся, зробивши ідеальне гладке укладання, показала манікюр темного кольору, а з макіяжу вирішила обрати лише ніжний відтінок помади і туш. Зірка виглядає просто приголомшливо та дуже відверто, що вже встигли відмітити користувачі Instagram. За лічені години її чорно-біле фото оцінило кілька сотень тисяч прихильників.



Кендіс Сванепул зачарувала своїми формами / Instagram / @angelcandices

Варто додати, що раніше вона публікувала низку пікантних світлин, на яких приміряла звабливі фасони купальників і крислаті капелюхи.

Нагадаємо, що місяцем раніше стало відомо про розставання моделі Victoria's Secret Кендіс Сванепул та її коханого і батька двох спільних дітей Германна Ніколі. Пара перебували у стосунках 12 років, але після заручин 2-річної давності закохані вирішили завершити спільне життя разом. Кендіс і Германн виховують дворічного сина Анаку і 6-місячного Арієля, якого Кендіс народила 19 червня.