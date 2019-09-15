Зірка "Відчайдушних домогосподарок" Фелісіті Гаффман потрапила за ґрати на 14 днів

У США відбувся розгляд справи про шахрайство, в якій фігурує 56-річна голлівудська акторка Фелісіті Гаффман. Зірка була засуджена судом до 14 днів в'язниці за шахрайство.

Як повідомляє видання CNN, Фелісіті Гаффман також засудили до 250 годин громадських робіт, одного року перебування під наглядом і 30 тисяч доларів штрафу.

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Крім того, прокурори вимагали засудити актрису до місяця в'язниці. За їхньою інформацією, 56-річна знаменитість намагалась дати хабар у розмірі 15 тисяч доларів під час вступної кампанії до університетів, що її дочку зарахували до престижного ВНЗ. Голлівудська акторка визнала свою провину та зізналась, що насправді організувала шахрайську схему, від якої постраждали абітурієнти.



Фелісіті Гаффман / Getty Images

Що відомо про резонансну справу

У березні 2019 року у ЗМІ спалахнула резонансна новина: до американського суду подали позов проти зірки "Відчайдушних домогосподарок" Фелісіті Гаффман. Батьки абітурієнтів заявляли, що стали жертвами шахрайської схеми, яку організувала акторка.

За даними слідства, акторка Фелісіті Гаффман та її колега Лорі Лафлін є шахрайками, через яких абітурієнти не змогли вступити до престижних коледжів та університетів. Серед порушників закону нараховують ще 50 осіб, які вступили у змову, щоб підірвати конкурсні надходження студентів в елітні коледжі та університети.

Я розумію, чому мого сина не прийняли в коледж – все це через змову багатих людей і директорів навчального закладу. Я злюся і сумую, оскільки відчуваю, що мій син, моя єдина дитина, був позбавлений можливості вчитися в коледжі не тому, що погано готувався, а тому, що багатії вирішили, що їхні діти пройдуть без труднощів – за допомогою грошей, брехні і підкупу,

– заявила одна із жертв схеми Дженніфер Кей Той.

Поки правоохоронці з'ясовували всі деталі корупційної справи, акторська кар'єра Фелісіті Гаффман і Лорі Лафлін пішла на спад. Зірки втратили роботу, після чого видалили свої сторінки у всіх соціальних мережах.