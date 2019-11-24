Зірка "Відьмака" Генрі Кавілл заявив, що не має наміру покидати роль Супермена

Незважаючи на те, що до прем'єри серіалу "Відьмак" залишився цілий місяць, він набирає популярності все більше з кожним днем. Однак актор Генрві Кавілл, який грає головну роль, відомий також грою у фільмах про Супермена. І, як він заявляє, він не збирається покидати свого героя.

Прем'єра серіалу "Відьмак", де Генрі Кавілл зіграє головну роль, запланована на 20 грудня цього року. Ще до офіційного релізу стрічки її продовжили на 2 сезон. Це свідчить про майбутній успіх картини. Однак, незважаючи на це, актор, який зіграв у фільмах "Людина зі сталі" і "Бетмен проти супермена", хоче повернутися і до своєї попередньої ролі. Про це він заявив в інтерв'ю Men's Health.

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За словами Генрі Кавілла, він не відмовився б від пропозиції зіграти Супермена, незважаючи на те, що компанія DC I Warner Bros. поки що не планують повертати його на великий екран. Актор додав, що плащ супергероя, як і раніше, висить у його шафі.

Я все ще можу чимало дати Супермену. Є ще чимало того, що я можу дати Супермену. Ще багато чого можна розповісти. Розкрити щирі сторони цього персонажа. Мені хотілося б відобразити і те, що є в коміксах, для мене це важливо. З Суперменом потрібно обійтися по справедливості … ,

– заявив Генрі Кавілл.

Варто додати, що 36-річний актор прикрасив обкладинку журналу Men's Health. А світлини з фотосесії опублікував на своїй сторінці в інстаграмі.