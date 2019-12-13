Зірка "Володаря перснів" покинув серіал через напружений графік зйомок

26-річний британський актор Вілл Поултер покинув телесеріал "Володар перснів", так і не зігравши в ньому головну роль. Як пишуть іноземні ЗМІ, причина цьому – конфлікт графіків.

Вілл Поултер, який найбільш відомий своєю роллю у фільмі жахів 2019 року "Сонцестояння", так і не зіграє одну з найбажаніших ролей у британському кінематографі. Як повідомляє видання Variety, 26-річний актор вибув з акторського складу серіалу "Володар перснів".

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Стрімінговий сервіс Amazon розпочав роботу над серіалом-приквелом до культової трилогії. Раніше повідомлялося, що акторський склад вже затверджено і зйомки з головними зірками стрічки розпочалися в Новій Зеландії ще у вересні. Проте, як зазначається у джерелі, Вілл Поултер, якому повинна була дістатися одна з провідних ролей, не був затверджений у каст, а лише перебував на фінальній стадії переговорів.

Також на сайті повідомили про причину відмови Поултера – у 26-річної британської зірки укладено чимало угод і через надмірну зайнятість в інших проєктах він не зможе приділяти достатньо уваги зйомкам у серіалі "Володар перснів". Тепер студія в пошуках актора для однієї з головних ролей, про яку поки що замовчують.



Вілл Поултер / TVLine