Зірка "Всі жінки – відьми" Роуз Макгавен вдруге подала до суду на Гарві Вайнштейна: деталі

212 Читать новость на русском
Роуз Макгавен
Роуз Макгавен / Elle

Відома американська акторка Роуз Макгавен заявила, що скандальний продюсер, якого вона звинуватила у домаганнях, хотів змусити її замовчати. Саме це стало причиною чергового позову до суду на Гарві Вайнштейна.

На сайті Associated Press з'явилася інформація, що 46-річна Роуз Макгавен знову подала до суду на скандального американського продюсера та режисера Гарві Вайнштейна.

Читайте також: "Вайнштейн": прем'єра кінострічки про голлівудського ґвалтівника

Сталося це напередодні, 23 жовтня. Голлівудська знаменитість, яка однією з перших звинуватила його у сексуальних домаганнях, заявила, що той дискредитував її, змушуючи мовчати про скоєне.

Скарга Роуз Макгавен, яка складається з 72 сторінок, була подана до Окружного суду в Лос-Анджелесі.

Роуз Макгавен і Гарві Вайнштейн
Роуз Макгавен і Гарві Вайнштейн / Metro

Що відомо про справу Гарві Вайнштейна? Гарві Вайнштейн – відомий кінопродюсер, який заснував компанію Miramax Films та The Weinstein Company.
Американець є лауреатом багатьох міжнародних премій. Вайнштейна неодноразово визнавали одним із найвпливовіших продюсерів світу.

Однак у жовтні 2017 року його прізвище було на всіх шпальтах газет через оприлюднення інформації щодо сексуальних домагань. Жертвами хтивого продюсера були актриси Ума Турман, Анджеліна Джолі, Сальма Гаєк, Ешлі Джад, Гвінет Пелтроу, Роуз Макгавен та багато інших.

Загалом список жертв, які висунули звинувачення на адресу Вайнштейна, складається зі 100 жінок. Після того, як вони відверто почали заявляти про домагання знаменитого кінотворця, у США почалася масштабна кампанія проти сексуального насильства. Сам продюсер протягом всього часу будь-яку свою провину заперечує.

blog_ava
Арахамія і Дубінський пройшли перевірку на детекторі брехні: головні тези
сьогодні
7953
Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Голлівуд Секс-скандал Гарві Вайнштейн
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Легкий та простий макіяж на Геловін: 14 страхітливих ідей, які можна зробити в домашніх умовах
сьогодні 15:49 Легкий та простий макіяж на Геловін: 14 страхітливих ідей, які можна зробити в домашніх умовах
Квітослава Туз 159
Костюми на Геловін-2019 для дітей: підбірка найкращих образів
сьогодні 09:51 Костюми на Геловін-2019 для дітей: підбірка найкращих образів
Квітослава Туз 349
Раяну Рейнольдсу виповнилося 43 роки: 5 найуспішніших комедійних ролей актора-іменника
23 жовтня 20:51 Раяну Рейнольдсу виповнилося 43 роки: 5 найуспішніших комедійних ролей актора-іменника
Марта Вересюк 1792
Де живуть українські зірки: вражаючі фото розкішних будинків
23 жовтня 16:30 Де живуть українські зірки: вражаючі фото розкішних будинків
Юлія Гілей 6415
Куди піти у Києві на Геловін: афіша заходів
23 жовтня 15:50 Куди піти у Києві на Геловін: афіша заходів
Квітослава Туз 107
Новини
Більше новин
Залиште відгук