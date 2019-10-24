Зірка "Всі жінки – відьми" Роуз Макгавен вдруге подала до суду на Гарві Вайнштейна: деталі

Відома американська акторка Роуз Макгавен заявила, що скандальний продюсер, якого вона звинуватила у домаганнях, хотів змусити її замовчати. Саме це стало причиною чергового позову до суду на Гарві Вайнштейна.

На сайті Associated Press з'явилася інформація, що 46-річна Роуз Макгавен знову подала до суду на скандального американського продюсера та режисера Гарві Вайнштейна.

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Сталося це напередодні, 23 жовтня. Голлівудська знаменитість, яка однією з перших звинуватила його у сексуальних домаганнях, заявила, що той дискредитував її, змушуючи мовчати про скоєне.

Скарга Роуз Макгавен, яка складається з 72 сторінок, була подана до Окружного суду в Лос-Анджелесі.



Роуз Макгавен і Гарві Вайнштейн / Metro

Що відомо про справу Гарві Вайнштейна? Гарві Вайнштейн – відомий кінопродюсер, який заснував компанію Miramax Films та The Weinstein Company.

Американець є лауреатом багатьох міжнародних премій. Вайнштейна неодноразово визнавали одним із найвпливовіших продюсерів світу.



Однак у жовтні 2017 року його прізвище було на всіх шпальтах газет через оприлюднення інформації щодо сексуальних домагань. Жертвами хтивого продюсера були актриси Ума Турман, Анджеліна Джолі, Сальма Гаєк, Ешлі Джад, Гвінет Пелтроу, Роуз Макгавен та багато інших.



Загалом список жертв, які висунули звинувачення на адресу Вайнштейна, складається зі 100 жінок. Після того, як вони відверто почали заявляти про домагання знаменитого кінотворця, у США почалася масштабна кампанія проти сексуального насильства. Сам продюсер протягом всього часу будь-яку свою провину заперечує.