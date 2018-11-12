Зірка Євробачення Колдун під наглядом автоматників заспівав окупантам Донбасу: промовисте відео

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Білоруський співак Дмитро Колдун виступив у окупованому Донецьку: відеофакт
Білоруський співак Дмитро Колдун виступив у окупованому Донецьку: відеофакт / Соцмережі

Білоруський співак Дмитро Колдун, якого українці, перш за все, знають як учасника Євробачення, все ж виступив в окупованому Донбасі з нагоди так "званих" виборів. Щоправда, на концерті, окрім звичайних людей, були присутніми ще й озброєні бойовики, які пильно стежили, зокрема, за виконавцем.

Напередодні 24 канал повідомляв, що найуспішніший представник Білорусі на Євробаченні Дмитро Колдун має взяти участь у концерті в Донецьку з нагоди так званих "виборів".

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Сам захід мав відбутися на центральній площі міста, а в організації святкувань сприяв Російський центр.

Згодом у мережі з’явилося відеопідтвердження виступу Колдуна у столиці Донбасу. Відповідні ролики виклала російська співачка Юлія Михальчик.

Накадрах, окрім самих виконавців, також видно, що поряд зі сценою стоять автоматники.

До слова, Колдун уже не вперше відвідує окуповані території Сходу України, у зв’язку з чим його внесли до бази "Миротворця".

"Свідоме порушення державного кордону України з метою проникнення на окуповану російсько-терористичними бандформуваннями територію України на Донбасі. Співпраця з проросійськими терористичними організаціями. Участь у пропагандистських заходах терористичної організації "ДНР", – пояснили своє рішення активісти.

До слова, під час останнього епізоду шоу "Танці з зірками" засвітився скандальний співак Микита Алексеєв (Alekseev), який неодноразово виступав у Росії.

Хто такий Дмитро Колдун? Відомий білоруський співак та композитор. У 2007 році з піснею "Work Your Magic" представляв Білорусь на конкурсі "Євробачення", в якому посів шосте місце. Переможець російського конкурсу "Фабрика зірок – 6".

Теги: LifeStyle Новини України Музика Війна на Донбасі Новини Донецька Новини Білорусі Євробачення
Джерело: 24 канал
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