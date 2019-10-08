Зірка "Затоки Доусона" Джеймс Ван Дер Бік вшосте стане батьком

Голлівудський бейбі-бум продовжується: актор Джеймс Ван Дер Бік та його чарівна дружина Кімберлі Брук оголосили про майбутнє поповнення в сім'ї. Це не перша дитина подружжя, адже пара вже виховує 5 нащадків.

Про вагітність дружини 42-річний Джеймс Ван Дер Бік розповів у понеділок, 7 жовтня. Актор, найбільш відомий за серіалом "Затока Доусона" (Dawson's Creek), не стримував щастя та в прямому ефірі американських "Танців з зірками" показав похід з коханою на УЗД.

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Чуттєву румбу Джеймс Ван Дер Бік вирішив присвятити Кімберлі Брук, яка була присутня в залі. За танцем спостерігали і діти голлівудського подружжя – 9-річна Олівія, 7-річний Джошуа, 5-річна Аннабель, 3-річна Емілія та 1-річна Гвендолін.

Вже після випуску шоу Джеймс Ван Дер Бік зізнався, що перед цією вагітністю у його дружини стались три викидні. Цю інформацію пара вирішила не тримати у секреті, оскільки чимало людей переживають подібне. На власному прикладі Джеймс та Кімберлі вирішили показати, що після втрати дитини на ранніх термінах вагітності варто знаходити сили та жити далі.

"У захваті від того, що ще один маленький клубочок радості вибрав саме нашу сім'ю. Ми з дружиною пережили три викидня, тоді ми не виявили ні серцебиття, ні дитини, відтак Кімберлі хотіла поділитися цим моментом. Викидень – це те, про що люди рідко говорять і часто зберігають у таємниці. Але не можна соромитися того, що тобі потрібен час для скорботи. Ми вирішили відкрито сказати про це, щоб інші люди, які пережили подібне, змогли попросити про підтримку з боку друзів і сім'ї, коли їм це потрібно найбільше. На щастя для нас, цього разу ми вийшли з кабінету лікаря зі сльозами радості", – зазначив Джеймс Ван Дер Бік.

Як відомо, Джеймс Ван Дер Бік та Кімберлі Брук одружились у 2010 році в Ізраїлі. Місце для церемонії голлівудська пара обрала не випадково, адже саме під час відпочинку в Тель-Авіві вони вперше зустрілись. Подружжя оселилось в Каліфорнії та часто ділиться з прихильниками знімками із сімейних відпусток. У всі подорожі Джеймс та Кімберлі беруть із собою 5 дітей, чим підкорюють мережу.