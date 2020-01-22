Зірка "Жіночого Кварталу" Анастасія Євтушенко ледь не померла на зйомках фільму

Українська акторка та гумористка Анастасія Євтушенко ледь не втопилась на знімальному майданчику. Зірка стала головною героїнею кінострічки "Сторонній" від Дмитра Томашпільського, під час створення якої і стався неприємний інцидент.

Як повідомляє ТСН, Анастасія Євтушенко отримала роль без будь-якого кастингу. Все тому, що раніше акторка співпрацювала з режисером Дмитром Томашпільським під час створення фільму "Ржака". Тому автор "Стороннього" вже знав творчий потенціал гумористки та без вагань віддав їй роль.

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Наразі кінострічка готується до прокату в Україні. А от за кордоном "Сторонній" вже здобув перші нагороди на міжнародних кінофестивалів. Однак не шаленим успіхом запам'ятається фільм для Анастасії Євтушенко: акторка зізналась, що ледь не загинула на зйомках.

"Робота над цією роллю запам'яталася мені тим, що навколо мене постійно було багато води. Або я її пила, або просто в ній перебувала. А одного разу, під час знімань однієї зі сцен я ледь не втопилась", – згадала зірка.



Анастасія Євтушенко ледь не померла на зйомках фільму / ТСН

За сюжетом фільму, героїня Анастасії Євтушенка розслідувала зникнення команди із синхронного плавання. Тому акторка повинна була пірнути під воду, що нажахало українку. Та, втамувавши хвилювання, Анастасія Євтушенко таки відзняла небезпечну сцену.

"Мені прив'язали важки до рук і ніг, і я опустилася метра на три. Відчуття, чесно кажучи, не з приємних. Я навіть почала захлинатися, а в голові думки: "Ну все, напевно, я вже тону". В результаті в цій сцені замість мене знялася моя партнерка Даша Трегубова. Я вже зраділа, а через два дні виявилося, що в кадрі буде видна моя голова, так що треба таки занурюватися і зніматися самій. Слава богу, з другої спроби і за дублів п'ять ми цю сцену відзняли, хоча і було дуже страшно", – розповіла вона.

У центрі сюжету фільму "Сторонній" – загадкове зникнення команди з синхронного плавання під час важливого виступу. Моторошний інцидент неможливо логічно пояснити. Одночасно з цим з водолікарні пропадає пацієнтка під час хвойно-перлинної ванни. За розслідування заплутаних справ береться інспектор Глуховська, у кар'єрі якої не було жодного нерозкритого вбивства. Саме цю героїню майстерно зіграла зірка "Жіночого Кварталу" Анастасія Євтушенко.

Фільм "Сторонній" планують презентувати у 2020 році. Наразі ж новинка режисера Дмитра Томашпольського підкорює міжнародні кінофестивалі та активно збирає нагороди. Загалом "Сторонній" вже має 8 нагород, здобутих у Японії, Канаді, США та Колумбії.

Дивіться трейлер до фільму "Сторонній": відео