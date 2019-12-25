Зірка "Зоряних війн" Марк Гемілл виконав секретну роль у новому фільмі

Прем'єра дев'ятого і фінального епізоду "Зоряних війн" в Україні відбулася близько тижня тому, 19 грудня. Однак деякі деталі зі знімального процесу починають "випливати" лише зараз.

Як повідомляється на сайті ComicBook, відомий американський актор Марк Гемілл зіграв у фільмі "Зоряні війни 9" подвійно важливу роль.

До речі, Наступна частина "Зоряних війн" може вийти в новому форматі

У фінальному епізоді про еру Скайвокерів він традиційно з'явився в образі Люка Скайвокера, про що знали всі фанати. Однак йому також дісталася ще одна, секретна роль. Якщо уважно передивитися англійську версію фільму, можна почути голос Гемілла в озвучуванні іншопланетянина Буліо. Він в одній зі сцен повідомляє, що у Першому Ордені завівся зрадник.



Марк Гемілл у "Зоряних війнах" / Digital Spy

Додамо, що Марк Гемілл справжній "старожил" саги "Зоряні війни", адже він зіграв одну з головних ролей у першому епізоді, який вийшов у 1977 році. Він мав назву "Нова надія". З того часу голлівудський актор знявся ще у п'ятьох фільмах, які були сиквелами до першої частини.