Зірки теж не ідеальні: Cardi B у жартівливому відео показала, яка насправді у неї фігура

Всі звикли бачити багатих "селебрітіз" з відмінними фігурами та у дорогому вбранні. Але за елітним одягом часто приховуються недосконалості фігури, які зірки воліють не показувати прихильникам. Але це не стосуєься Cardi B, яка показала своъ справжні форми.

Американська виконавиця завжди відрізнялась своєю епатажністю та стилем, тому її яскраву зовнішність важко не запам'ятати. Як і всі знаменитості, зірка зараз перебуває в ізоляції та дотримується карантину, а на карантині часто нічим зайнятись. Тому Cardi B вирішила показати у своєму інстаграмі, що вона, як і багато інших жінок, набрали декілька зайвих кілограмів. І як часто соціальні мережі можуть створювати хибний образ стрункого тіла.

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Cardi B одягнула чорний роздільний купальник та підбори, і зухвало пройшлась по власному будинку, вигинаюи стегнами. Але тільки-но вона зупинилась і стала в профіль, стрімко послабила живіт і продемонструвала свій далеко не рельєфний прес.

"Втягуйте це в життя", – підписала відео артистка.

Користувачам настільки сподобався відеоролик, що вони стрімко почали його поширювати, а також додавати власні коментарі: "Це найкраще, що я бачила цього року!", "Я думаю, ми сестри", "Історія мого життя", "Я кожного дня" та інші.

Прпонуємо також подивитись на фото, яке зірка опублікувала днем раніше та продемонструвала, начебто, ідеальні форми тіла.