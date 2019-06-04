Зірки "Беверлі Хіллз, 90210" в купальниках похизувались пікантними формами: фото

Вірні прихильники знаменитого серіалу "Беверлі-Хіллз, 90210" вже не можуть дочекатись перезапуску шоу. Але зірки знаменитої кіноісторії натомість публікують у соціальних мережах яскраві кадри, якими "задобрюють" фанатів перед виходом перших епізодів.

Відтак, зірка серіалу Торі Спеллінг (виконавиця ролі Донни Мартін) опублікувала звабливу фотографію, на якій позує з Дженні Гарт (Келлі Тейлор) та Габрієль Картеріс (Андреа Цукерман) у стильних купальниках. Жінки, що протягом не одного року працювали на знімальному майданчику "Беверлі-Хіллз, 90210", сміливо продемонстрували свої фігури, попиваючи алкоголь на фоні будинків мегаполісу Ванкувера.

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"Недільна сімейна вечеря", – так підписала нове фото Торі, на яке позитивно відреагували тисячі прихильників. Образи трьох жінок підтвердили зворушливий підпис до фото, адже вони навіть обрали подібні бікіні для світлини: Торі – чорний роздільний купальник, Габрієль – чорний суцільний, а Дженні – чорний роздільний в білий горох. На всіх кіногероїнях був повністю відсутній макіяж.



Зірки "Беверлі-Хіллз, 90210" / Instagram / @torispelling

Перед цим 46-річна Торі Спеллінг залишила у своєму Instagram подібне фото, однак вже у закритому одязі, де разом з подругами та домашнім улюбленцем просто насолоджувалась спілкуванням.



Зірки "Беверлі-Хіллз, 90210" / Instagram / @torispelling

Що відомо про перезапуск серіалу "Беверлі-Хіллз, 90210"?

Представники компанії Fox навесні 2019 року повідомили, що планують перезапустити один з найпопулярніших телепроектів минулого століття "Беверлі-Хіллз 90210". Згідно з їхніми новинами, перші епізоди про життя головних героїв після 30 років від моменту останніх подій ми побачимо вже цього літа. В них з'являться майже всі актори оригінального основного складу, зокрема, Шеннен Догерті, яка тривалий час боролась з онкохворобою. Творці нової кінострічки зізнались, що ідея про перезавантаження шоу у них виникла вже давно. Тому сюжет для нових подій у кінострічці сценаристи черпали із реальних фактів про голлівудських акторів, які постануть у "Беверлі-Хіллз, 90210".

Варто додати, що в оригінальному серіалі "Беверлі-Хіллз, 90210" йдеться про життя звичайних американських підлітків, в історіях яких було все: перша любов, дружба, зрада, відносини з батьками і нерозуміння з боку однолітків. Саме тому сюжет кінострічки стрімко підкорив весь світ. Окрім цього, серіал розкривав такі теми, як інтимні стосунки, гомофобію, насильство, алкоголізм, наркоманію, жорстоке поводження в сім'ї, расизм, антисемітизм, ранню вагітність і захворювання на СНІД.

Дивіться тизер нового серіалу "Беверлі-Хіллз, 90210": відео