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Зірки фільму "Погані хлопці" Вілл Сміт і Мартін Ловренс звернулися до українців: відео

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Кадр з фільму "Погані хлопці 3" / IMDb

Відомі голлівудські зірки несподівано звернулися до українців у короткому ролику. 51-річний Вілл Сміт і 54-річний Мартін Ловренс неординарним способом прорекламували фільм "Погані хлопці 3", запросивши українських глядачів відвідати прем'єру.

Зірки світового рівня, які знімаються у відомих картинах, почали неординарним способом просувати фільми за своєю участю в окремих країнах. Так, аби зацікавити українського глядача, Вілл Сміт і Мартін Ловренс зняли короткий проморолик, у якому звернулися до українців.

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На початку відео Вілл Сміт запитує українців, як у них життя, а Мартін Ловренс, чи оговталися ми після святкування. Схоже, голлівудські актори повідомлені про те, що окремі християнські громади святкують різдвяні свята після Нового року.

Потім зірки світового кіно заявили, що "Погані хлопці назавжди" поспішають до нас і закликали відвідати прем’єру. "Побачимося 23 січня", – завершив звернення Вілл Сміт.

 
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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно
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