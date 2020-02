Зірки "Гаррі Поттера" об'єднаються для нового проєкту: подробиці

Популярні актори, які прославилися завдяки франшизі "Гаррі Поттер", знову будуть разом. Зірки, які зіграли Люциуса Малфоя, Луну та Джіні Візлі, приєдналися до нового проєкту Джоан Роулінг.

Про те, що частина зіркового складу "Гаррі Поттера" знову об'єднається, повідомляє видання Time.

У джерелі зазначається, що актори приєдналися до нового проєкту, який створила їхня улюблениця Джон Роулінг. Так, компанія Warner Brothers Studio спільно з письменницю працюватимуть над аудіокнигою "Казки барда Бідла" (The Tales of Beedle the Bard). Озвучувати персонажів казки будуть популярні актори "Гаррі Поттера".

До роботи залюбки приєдналися Джейсон Айзекс (Люциус Малфой у "Гаррі Поттері"), Еванна Лінч (Луна Лавгуд у "Гаррі Поттері") та Бонні Райт (Джіні Візлі у "Гаррі Поттері"). А коментарі Альбуса Дамблдора прочитає Джуд Лоу, який зіграв у приквелі "Фантастичні звірі".

А англійська акторка Нома Думезвені, яка зіграла Герміону у бродвейському мюзиклі "Прокляте дитя", прочитає найбільш відому історію "Казку про трьох братів", в якій пояснюється походження Дарів смерті.



Нома Думезвені в ролі Герміони у мюзиклі "Прокляте дитя" / Oprah

Очікувати аудіокнигу "Казки барда Бідла" (The Tales of Beedle the Bard) слід 31 березня на Audible.