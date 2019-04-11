Зірки "Гри престолів" прорекламували українську кінопремію у Нью-Йорку: фотофакт

554 Читать новость на русском
Емілія Кларк
Емілія Кларк / Magnus Sundholm, HFPA

Не тільки українці читають про зірок "Гри престолів". Виявляється, зірки "Гри престолів" теж не проти поринути у захопливий світ Держкіно України.

Жарти жартами, але "мати драконів" Дейнеріс Таргарієн (Емілія Кларк), Ар'я Старк (Мейсі Вільямс), Санса Старк (Софі Тернер), Джон Сноу (Кіт Герінгтон) і Джеймі Ланністер (Ніколай Костер-Валдау) дійсно встигли прочитати про українських колег по цеху – номінантів на премію Української кіноакадемії "Золота Дзиґа", повідомила "Телекритика".

Читайте також: Північ пам'ятає: біографії найяскравіших акторів "Гри престолів"

Український журнал VGLcinema опинився в руках іменитих зірок у нью-йоркському Radio City Music Hall. Таким чином актори "Гри престолів" зробили неабияку послугу нашій "Дзизі" – на весь світ прорекламували українську кінопремію, та ще й безкоштовно. 

До речі, "Золота Дзиґа" вже оголосила цьогорічних номінантів. Хто у фаворитах – читайте тут


Санса Старк (Софі Тернер) читає про "Золоту Дзиґу" || Magnus Sundholm, HFPA


І Джон Сноу (Кіт Герінгтон) читає || Magnus Sundholm, HFPA


Ар'я Старк (Мейсі Вільямс) теж читає || Magnus Sundholm, HFPA


Навіть Джеймі Ланністер (Ніколай Костер-Валдау) у захваті від української "Золотої Дзиґи" || Magnus Sundholm, HFPA

blog_ava
Картинки-привітання з днем народження: найкраща підбірка
сьогодні
4092
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Кіно Новини культури Гра престолів
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Куди піти у Києві в квітні: афіша найцікавіших подій
10 квітня 20:02 Куди піти у Києві в квітні: афіша найцікавіших подій
1241
Північ пам'ятає: біографії найяскравіших акторів "Гри престолів"
10 квітня 18:30 Північ пам'ятає: біографії найяскравіших акторів "Гри престолів"
Олена Кандяк 277
Булочки з маком: простий рецепт приготування
10 квітня 16:48 Булочки з маком: простий рецепт приготування
Богданна Рибак 448
Фільми квітня: 7 найкращих прем'єр, які варто відвідати
10 квітня 13:00 Фільми квітня: 7 найкращих прем'єр, які варто відвідати
Уляна Корицька 754
Рецепт паштету – покрокове приготування домашньої закуски
10 квітня 11:53 Рецепт паштету – покрокове приготування домашньої закуски
Богданна Рибак 1091
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук