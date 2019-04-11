Зірки "Гри престолів" прорекламували українську кінопремію у Нью-Йорку: фотофакт

Не тільки українці читають про зірок "Гри престолів". Виявляється, зірки "Гри престолів" теж не проти поринути у захопливий світ Держкіно України.

Жарти жартами, але "мати драконів" Дейнеріс Таргарієн (Емілія Кларк), Ар'я Старк (Мейсі Вільямс), Санса Старк (Софі Тернер), Джон Сноу (Кіт Герінгтон) і Джеймі Ланністер (Ніколай Костер-Валдау) дійсно встигли прочитати про українських колег по цеху – номінантів на премію Української кіноакадемії "Золота Дзиґа", повідомила "Телекритика".

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Український журнал VGLcinema опинився в руках іменитих зірок у нью-йоркському Radio City Music Hall. Таким чином актори "Гри престолів" зробили неабияку послугу нашій "Дзизі" – на весь світ прорекламували українську кінопремію, та ще й безкоштовно.

До речі, "Золота Дзиґа" вже оголосила цьогорічних номінантів. Хто у фаворитах – читайте тут.



Санса Старк (Софі Тернер) читає про "Золоту Дзиґу" || Magnus Sundholm, HFPA



І Джон Сноу (Кіт Герінгтон) читає || Magnus Sundholm, HFPA



Ар'я Старк (Мейсі Вільямс) теж читає || Magnus Sundholm, HFPA



Навіть Джеймі Ланністер (Ніколай Костер-Валдау) у захваті від української "Золотої Дзиґи" || Magnus Sundholm, HFPA