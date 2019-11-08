Зірки "Крижаного серця 2" засвітили розкішні сукні на кінопрем'єрі: фото

Акторки Крістен Белл, Ідіна Мензел та Еван Рейчел Вуд стали зірками не тільки нового мультфільму "Крижане серце 2", але і його кінопрем'єри. Завдяки елегантним та розкішним сукням красуням вдалось привернути увагу всіх фешн-фотографів.

У Голлівуді відбулась одна з очікуваних презентацій року. Студія Disney організувала прем'єрний показ мультфільму "Крижане серце 2" (Frozen 2), на вихід у прокат якого очікують мільйони людей. Гучну подію не пропустили знамениті акторки, які брали участь в озвучуванні стрічки. Зокрема, перед камерами фотографів постали Крістен Белл, Ідіна Мензел, Еван Рейчел Вуд, Селена Гомес. Кожна з красунь обрала розкішний образ, який демонстрував їхнє бачення сучасних принцес.

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Крістен Белл

Знаменита білявка Крістен Белл, яка озвучувала Анну в "Крижаному серці 2", одягнула на кінопрем'єру плаття від Dior. Сукня мала досить пікантне декольте, тому акторка відмовилась від спідньої білизни. Попри таку сексуальну деталь Крістен Белл виглядала розкішно.



Крістен Белл на прем'єрі мультфільму "Крижане серце 2" / Getty Images



Ефектний образ Крістен Белл / Instagram / @disneyfrozen

Ідіна Мензел

А от Ідіна Мензел вирішила похизуватись перед фотографами стрункою фігурою. Для особливого виходу вона підібрала білосніжну сукню приталеного фасону, яка виглядала по-королівськи елегантно. До вбрання Ідіна підібрала прикраси та маленький клатч.



Ідіна Мензел на кінопрем'єрі / Instagram / @disneyfrozen



Ідіна Мензел з чоловіком / Getty Images

Еван Рейчел Вуд

Голлівудська акторка Еван Рейчел Вуд вирішила вразити прихильників витонченим вбранням від Oscar de la Renta. І це їй вдалось: на червоній доріжці вона приголомшила всіх міді-сукнею без бретельок, до якої підібрала трендові туфлі-човники.



Еван Рейчел Вуд / Instagram / @disneyfrozen

Селена Гомес

Та розкішні виходи колег зуміла затьмарити акторка і співачка Селена Гомес. На кіноподію вона прийшла зі своєю 6-річною сестрою та постала в образах головних героїнь "Крижаного серця 2" – Анни та Ельзи. Красуні вбрали однакові сукні від Marc Jacobs, які доповнили накидками з пір'ям та паєтками.



Селена Гомес з сестрою / Instagram / @selenagomez​

