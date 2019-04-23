Зірки нью-йоркської джазової сцени зіграють концерт в Києві

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Benito Gonzalez Trio
Benito Gonzalez Trio / kh.vgorode.ua

Американські знаменитості з тріо Benito Gonzalez Trio приїхали в Україну, щоб 23 квітня дати приголомшливий концерт в рамках європейського туру. Подія відбудеться в Caribbean Club Concert Hall у Києві.

До складу тріо, що тішитиме виступом київських прихильників, входить джазовий піаніст Беніто Гонзалез, контрабасист Ессіет Окон Ессіет і молодий італійський барабанщик Алессандро Д'Анна. Нещодавно музичне тріо записало альбом-триб'ют Passion Reverence Transcendence, з яким вирушило у гастрольний тур всім світом. Як відомо, робота стала присвятою одному з найвидатніших піаністів в історії джазу – Маккою Тайнеру.

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Як відомо, лідер тріо Беніто Гонзалез відкрився світові як переможець Great American Jazz Piano Competition (2005), а також став дворазовим номінантом премії Греммі та володарем багатьох престижних нагород. Імените видання JazzTimes називає Гонзалеза "одним із найкращих нових джазових піаністів".

Тому не вагайтесь і проведіть сьогоднішній вечір разом з чарівним Benito Gonzalez Trio! Квитки на концерт ви можете знайти тут. Початок о 20:00.

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Теги: Новини Києва LifeStyle Новини України Новини культури Музика Концерти
Джерело: LifeStyle 24
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