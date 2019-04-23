Зірки нью-йоркської джазової сцени зіграють концерт в Києві
Американські знаменитості з тріо Benito Gonzalez Trio приїхали в Україну, щоб 23 квітня дати приголомшливий концерт в рамках європейського туру. Подія відбудеться в Caribbean Club Concert Hall у Києві.
До складу тріо, що тішитиме виступом київських прихильників, входить джазовий піаніст Беніто Гонзалез, контрабасист Ессіет Окон Ессіет і молодий італійський барабанщик Алессандро Д'Анна. Нещодавно музичне тріо записало альбом-триб'ют Passion Reverence Transcendence, з яким вирушило у гастрольний тур всім світом. Як відомо, робота стала присвятою одному з найвидатніших піаністів в історії джазу – Маккою Тайнеру.
Читайте також: Куди піти у Києві в квітні: афіша найцікавіших подій
Як відомо, лідер тріо Беніто Гонзалез відкрився світові як переможець Great American Jazz Piano Competition (2005), а також став дворазовим номінантом премії Греммі та володарем багатьох престижних нагород. Імените видання JazzTimes називає Гонзалеза "одним із найкращих нових джазових піаністів".
Тому не вагайтесь і проведіть сьогоднішній вечір разом з чарівним Benito Gonzalez Trio! Квитки на концерт ви можете знайти тут. Початок о 20:00.
Вибір редакції
-
Залаштунки "Голосу країни-9" і творчість: Оксана Муха відверто розповіла про життя після шоусьогодні , 16:30
-
Євробачення-2019: що відомо про учасників другого півфіналу та їхні піснісьогодні , 15:30
-
Океан не мовчить: Святослав Вакарчук запропонував влаштувати незвичний концерт на ВДНГсьогодні , 13:29